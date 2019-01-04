Sosyal medya ve whatsapp üzerinden hızla yayılan bir açıklama, kullanıcıları endişelendirdi. Singapur TV kaynaklı olduğu iddia edilen açıklamada, telefon, cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazların bugün kullanılmasının son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

Bu açıklamadan endişelenen internet kullanıcıları, kaygılandıran o uyarıyı "Bu mesajı sevdiğiniz herkese gönderin" notuyla paylaştı. Ancak bu bilginin 2016 yılında da adeta bir virüs gibi yayıldığı ortaya çıktı. Konunun doğruluğunu, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'da görev yapan Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'a ve Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na sorduk. İşte yanıtlar...

"KOZMİK IŞINLAR DÜNYA'NIN YANINA GELECEK"

Sosyal medyada yayılan sözlü açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bu gece 12:30 - 03:30 arası telefon, cep telefonu, tablet gibi cihazları kapatmayı ve bunları vücudunuzdan uzak tutmayı unutmayın. Singapur TV bu haberi duyurdu. Lütfen ailenize ve arkadaşlarınıza söyleyin. Bu gece 12:30'dan 03:30'a kadar gezegenimiz çok yüksek bir radyasyona sahip olacak. Kozmik ışınlar Dünya'nın yanına gelecek. Bu nedenle lütfen cep telefonunuzu kapatın. Cihazınızın vücudunuza yakın olmasına izin vermeyin. Bu çok büyük bir hasara neden olabilir. İnanmıyorsanız NASA haberlerini kontrol edebilirsiniz. Bu mesajı sevdiğiniz herkese gönderin."

"NASA AÇIKLAMA YAPARDI"

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'da görev yapan Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, "Özellikle sosyal medyada hızlıca yayılan ama sanki kaynak varmış gibi gösterilip aslında kaynağı olmayan bir haber. Birkaç sene önce de aynı mesajlar dolaşıma girmişti, anlaşılan haberin üzerinde yıl olmayınca bunu ilk görenler yine paylaştı. Samanyolundan gelen yüksek enerjili kozmik ışınlar zaten her zaman Dünya'mıza çarpabiliyor ancak Dünya’mızı çevreleyen manyetik kuşaklar bu ışınların bize zarar vermesini engelliyor. Yani endişe edecek bir durum yok. Ayrıca NASA, kamuoyunu acilen ilgilendiren bir şey olsa mutlaka hızlıca açıklama yapardı."

"BU AÇIKLAMA ASPARAGASTIR"

Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise, "Daha önce de bu konunun gündeme geldiğini hatırlıyorum. Güneş fırtınaları güneşteki etkinliklere bağlı olarak sık sık kozmik ışınları Dünya'ya da gönderiyor. Eskiden boş hatta vakum olduğu düşünülen uzayın artık güneş fırtınalarının yaydığı kozmik ışınımla dolu olduğunu biliyoruz. Bu ışınların insanlara, uçaklara ulaşması için cep telefonlarına gerek yok. Cep telefonu vb. gibi cihazların kendisi de bir ışınım kaynağı. Onları vücudumuzdan uzak tutmak için kozmik ışınlara da gerek yok. Bu açıklama asparagastır."

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