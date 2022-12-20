Devlet memuru olmak isteyenlerin girdikleri KPSS sınavları A ve B grubu olarak iki kısma ayrılmaktadır. KPSS A grubu denildiğinde akla uzman ve uzman yardımcısı başvuruları gelmektedir. Bu alımlar 35 yaşını doldurmamış kişiler için yapılır. Yapılan KPSS sınavı da 2 yıl geçerlidir. Dolayısıyla bu sınava girip elinde sonuç belgesi olanlar iki yıl boyunca ilgili açılan ilanlara başvuru yapabilirler.

Ancak KPSS B grubunun sınavlarının 1 yıl geçerli olduğu unutulmamalıdır. KPSS A grubundan sınava girecek olanlar kendi alanlarının dışında Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına da girmektedir. Biz de bu içeriğimizde KPSS A grubu nedir, ne demek? KPSS A grubu meslekleri nelerdir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte KPSS A grubu ile ilgili tüm merak edilenler…

KPSS A Grubu Nedir?

KPSS A grubu nedir? sorusu bu sınavlar ile ilgili karmaşa yaşayan kişiler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Çünkü KPSS sınavına yalnızca öğretmen adayları girmez. Devlet memuru olmak isteyen alan mezunları da bu sınava girebilirler. KPSS A grubu bu kişiler için ayrılmış olan kısımdır. Kendi alanında açılan uzmanlık ve uzman yardımcılığı ilanlarına başvurmak isteyenler KPSS A grubu sınavına girmektedir. Bu sınav skoru 2 yıl geçerlidir. Dolayısıyla 2 yıl başvurularda kullanılabilir.

KPSS A Grubu Meslekleri

KPSS A grubu meslekleri çok fazla kişi tarafından merak edilmektedir. Bu grupta uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetmen, müfettiş alınmaktadır. Detaylı bir şekilde KPSS A grubu mesleklerini öğrenmek isteyenler için daha ayrıntılı bir sıralamak yaptık;

“Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı”

“Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü”

“Vergi Müfettiş Yardımcılığı”

“PTT Müfettiş Yardımcılığı”

“Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı”

“Stajyer Hazine Kontrolörü”

“Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı”

“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı”

“Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı”

“Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı” meslekleri KPSS A grubu meslekleri arasında öne çıkanlar arasında yer alır. Bunlardan biri için açılacak ilanlara başvuru yapmak isteyenler bu sınava girmelidir.

KPSS A Grubu Konuları

KPSS A grubu konuları B grubundan farklı olabilir. Bu yüzden çok fazla kişi tarafından sorgulanmaktadır. KPSS A grubu konuları arasında; “Genel Kültür ve Genel Yetenek testi”, “Muhasebe testi”, “İşletme testi”, “İstatistik testi”, “Kamu yönetimi”, “Maliye”, “Uluslararası İlişkiler” testlerinin yaşında “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” testine de girmelidirler. Her bölümde 40 tane soru bulunmaktadır.

KPSS A Grubu Atamaları

KPSS A grubu atamaları nasıl olur diye çok fazla kişi tarafından merak edilmektedir. KPSS başlı başına adaylar için heyecan verici ve gergin bir süreçtir. Durum yalnızca sınav ile sonlanmaz. Sınavdan alınan sonuçlar ile açılan ilanlara başvuru yapılır. Çok fazla aday başvuru yaptığı için ilgili kurumlar atama için eleme mülakatı yaparlar.

KPSS A Grubu Puan Hesaplama

KPSS A grubu puan hesaplama çok akıl karıştırdığından merak edilen bir konudur. Bu puanların hesaplanmasında karmaşık formüller kullanılmaktadır. Hesaplama için her bölümde farklı katsayılar kullanılmaktadır. Bunun dışında yanlışlar doğruları götürür ve bunlar doğruların arasında çıkarılır. ÖSYM bu sınavları yaptığı için puan hesaplama yöntemlerini de paylaşır.