KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2019 KPSS başvuru işlemleri, başvuru şartları ve sınav tarihleri geçtiğimiz aylarda ÖSYM'nin resmi internet sayfasında adayların erişimine açıldı.

2019 KPSS SINAV TARİHLERİ

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR,EĞİTİM BİLİMLERİ)



Sınav başvuru tarihleri: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 14 Temmuz 2019



Sınavın sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019



Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün



Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 20 Temmuz 2019



Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019



Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün



Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 21 Temmuz 2019



Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019



Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)



Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 28 Temmuz 2019



Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar belirtilen tarihte ÖSYM adresinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek başvuruda bulunmasının ardından sınav ücretleirni belirtilen bankalara yatırması gerekmektedir. 2019 yılında KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavları, ÖSYM'nin kararıyla yapılmayacak. Ortaöğretim ve önlisans sınavları 2020 yılında yapılması bekleniliyor.



KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2019

KPSS ortaöğretim sınavı için başvuru ücreti olarak adaylar 60 Türk Lirası ödeyecek. Eğitim Bilimleri oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 180,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.