KPSS SINAV (BAŞVURU) ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU?

KPSS başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru ücretinin ne kadar olduğu adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL

ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL