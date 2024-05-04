KPSS başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM ile 2024 KPSS lisans ve alan bilgisi başvuru ücreti ne kadar, şartları nelerdir?
ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu yayınlanan KPSS başvuruları başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösterecek adaylar tarafından 2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ücreti, Alan Bilgisi oturumları, ÖABT oturumu ücreti merak edildi. KPSS lisans başvuruları 3-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki KPSS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları nelerdir? İşte KPSS başvuru kılavuzu 2024
KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı ve 2024 KPSS başvuruları başladı. Sınava başvuracak adayların başvuru kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekirken KPSS başvuruları nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için başvuru yapmak isteyenler ÖSYM AİS ekranından başvurularını gerçekleştirecek. İşte KPSS başvuru kılavuzu ve detaylı bilgileri
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar belirtilen başvuru tarihlerine göre ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak başvuru yapabilirler. Adaylar başvuru sürecinde sınava katılmak istedikleri il vb. seçenekleri belirleyebilecek. Girilecek oturum belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılarak KPSS başvurusu tamamlanacak.
ÖSYM’DEN KPSS BAŞVURU KILAVUZU DUYURUSU
"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS LisansSınavı’nabaşvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KPSS SINAV (BAŞVURU) ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU?
KPSS başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru ücretinin ne kadar olduğu adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL
ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL