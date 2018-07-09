KPSS başvuruları ortaöğretim sınavı için devam ediyor. ÖSYM KPSS takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 3 Temmuz'da başladı. Başvuruları daha önce alınan 2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim bilimleri) sınavına da geri sayım sürüyor. Peki KPSS lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte KPSS 2018 sınavlarına dair detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

3 Temmuz'da başlayan KPSS ortaöğretim sınavı 19 Temmuz'da sona erecek. 7 Ekim 2018'de gerçekleşecek sınavın sonuçlarının 8 Kasım 2018'de açıklanması bekleniyor.

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KPSS SINAVI NE ZAMAN? (LİSANS)

Linsan mezunlarının girdiği KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim bilimleri sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans sınav sonuçları 31 Ağustos 2018'de açıklanacak.

2018 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans alan bilgisi sınavının ilki 28 Temmuz'da, ikincisi 29 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu sınavların sonuçları da 31 Ağustos 2018'de açıklanacak. KPSS öretmenlik alan bilgisi sınavı ise 5 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sonuçları yine 31 Ağustos'da açıklanacak.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafımı nasıl değiştirebilirim?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki

belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde

ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.

a) Genel Amaçlı Dilekçe örneği,

b) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,

c) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

d) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge