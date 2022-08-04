Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KPSS iptal edildi mi? ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı tekrarlanacak mı?

KPSS Lisans sınavı ile ilgili iddialar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ardından gündeme geldi. ÖSYM tarafından Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleştirilen sınava katılan memur adayları, KPSS lisans sınavının tekrarlanıp tekrarlanmayacağını araştırıyor. Devlet Denetleme Kurulu DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken konuya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte, 2022 KPSS lisans sınavı hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    KPSS iptal edilecek mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? araştırmaları yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından gündeme geldi. 18 Temmuz günü 81 ilde merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa' da dahil olmak üzere toplamda 104 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanan KPSS Lisans sınavının ardından bazı sorulara ilişkin iddalar gündeme geldi. Sınavdaki soruların yüzde 30'unun deneme testlerinde çıkan sorulara olan benzerliği tepkilere neden olurken Devlet Denetleme Kurulu DDK, konuya ilişkin inceleme talebinde bulundu. 2022 KPSS sınavının iptal ediliip edilmeyeceği merak konusu olurken ÖABT, Ön lisans, Ortaöğretim, DHBT oturumlarının durumu da sorgulanıyor. İşte, KPSS son dakika gelişmeleri...

     
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    DDK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı: "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

    ÖSYM KPSS sorularının kopya olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine şu açıklamayı yaptı:

    "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

    Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. 

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    ÖSYM BAŞKANI AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevinden alındı.
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

    YÖK Başkanı Erol Özvar: 2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    DDK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans sorularının yüzde 30'unun test kiptaçıklarındaki sorulara benzerliğine ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermişti.
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    CUMHURBAŞKANI'NDAN SON DAKİKA KPSS AÇIKLAMASI

    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'de yaşanan kopya soru iddiası üzerine çalışma başlatılması talimatını vererek şu açıklamayı yaptı:

    "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.  Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz."
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    KPSS İPTAL EDİLDİ Mİ?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan KPSS sınav sorularının yüzde 30'unun deneme teslerinde çıkan sorularla benzerliği iddiaları gündemi sarstı. Sızdırılma iddialarına karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    "PROBLEM VAR GİBİ"

    Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Müfettişlerin 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü ÖSYM'ye gideceğini duyururken konuya ilişkin açıklama yaptı. Arıncı ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' açıklamasında bulundu.
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    KPSS LİSANS SINAVI İPTAL OLUR MU?

    Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, adaylar açısından en çok merak edilen konu, sınavın iptal edilip edilmeyeceği… İnceleme yeni başlamışken, bunu söylemek erken olur ancak edindiğim bilgilere göre inceleme ve soruşturma şu kapsamda olacak ve sonrasında atılabilecek adımlar şunlar:

    - Sorular çalındı mı, sızdırıldı mı, nasıl oldu da bir yayınevine ait soru bankasındaki sorularla bire bir aynı.

    - Sınavda adaylara yöneltilen soruların hepsi yayımlanmadı. Şu anda 3 sorunun soru bankasındakilerle aynı olduğu biliniyor. Aynı olan başka sorular da var mı? Eğer böyleyse, yani iddia edildiği gibi 20 kadar soru aynı ise sınavın iptal edilmesi gerekiyor. Kopya soruların sayısının artabileceği ifade ediliyor.
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    KPSS TEKRARLANACAK MI, İPTAL OLURSA NE OLUR?

    - ÖSYM’deki inceleme sadece son KPSS sınavı ve sorularla ilgili olmayacak. Bütün personel gözden geçirilecek; FETÖ veya başka organize örgütlenme, çıkar örgütlenmesi var mı, buna da bakılacak.

    - İnceleme sonucunda bir çıkar örgütlenmesine ya da sınav sorularının sızdırılması gibi bir tespit yapılamazsa, soru bankası ile aynı olan soruların iptal edilmesi de söz konusu olabilir. Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavı iptal etmenin de handikapları olabileceği ifade ediliyor.

    - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, inceleme/soruşturma devam ederken tedbiren görevden alındı. Kurumun önce iddiaları yalanlaması, sonrasında kabul etmesi buna dayanak oluşturdu. Bu ortamda Başkan’ın görevde kalması uygun bulunmadı. Milyonlarca insanın gözü kulağı, yüreği bu soruşturmada.

     
  • KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?

    KPSS ÖABT, ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM, DHBT SINAVLARI UYGULANACAK MI?

    KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme kararı vermesi nedeniyle sınavın iptali gündeme geldi ancak KPSS'nin iptal edilmesi ve KPSS ÖABT'nin ertelenmesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.