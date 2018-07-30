KPSS ÖABT sınavı ne zaman?

Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) de katılmak zorundadırlar. İşte, ÖABT sınavı hakkında tüm detaylar...

ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi olan ÖABT sınavı, 5 Ağustos'da yapılacak. Sınav saat 10.15'de başlayacak ve 75 dakika sürecek, 50 soru sorulacaktır.

ÖĞRETMENLİK ATAMA PUANLARI NELERDİR?

Öğretmenlerin bu sınavlar sonucunda atanabilmeleri için girdikleri sınavlara göre iki tane puanı oluşuyor. Bunlar P10 ve P121 puanlarıdır.

P121 Puanı : 17 branştaki öğretmenlik için hesaplanan puan türünü ifade ediyor. Bu puan genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ile ÖABT testleri sonucunda oluşuyor. 17 branştan birinde öğretmenlik yapmak isteyen adaylar 3 oturumda yapılan bu sınavlara girmek zorunda.

P10 Puanı : 17 branş dışındaki alanlarda atama başvuruları için kullanılan puan türünü ifade ediyor. Bu puan türünün oluşması için adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri testlerine girmeleri gerekiyor.

ÖABT öğretmen olmak isteyenler için hesaplanan KPSS121 puanının oluşmasında 0.50 oranında etkili. Eğitim Bilimleri Testi’nin ağırlığı 0.20, Genel Yetenek Testi ile Genel Kültür Testi’nin ağırlıkları ise 0.15 tir. Ancak 17 branş dışında müzik, beden eğitim öğretmenlikleri gibi atamalarda kullanılacak olan KPSS10 puanının hesaplanmasında Eğitim Bilimleri Testi’nin ağırlığı 0.40, Genel Yetenek Testi’nin ağırlığı 0.30, Genel Kültür Testi’nin ağırlığı da 0.30 olacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecek. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacak.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeli. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.

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