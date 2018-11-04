KPSS Ön Lisans 2018 sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin internette merakla araştırma yapıyor. Diğer taraftan ise sınavın hemen ardından ÖSYM'den sınav soru ve cevaplarının açıklanması bekleniyor? Memuriyet hayali kuran binlerce memur adayı sonuçların açıklanacağı güne kitlenmiş durumda. Peki, Peki, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, cevapları yayınladı mı? İşte, sınava dair tüm detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS Ön Lisans 2018 soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. KPSS cevapları muhtemel olarak bir sonraki hafta ÖSYM ana sayfasında yayınlanması bekleniyor. ÖSYM soruların sadece yüzde 10'unu yani 120 sorudan yalnızca 12 tanesini açıklıyor.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak ve resmi siteden duyurulacak. Sonuçlar, posta yoluyla iletilmeyecek ve SMS gönderilmeyecek.

ÖSYM ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA

KPSS ÖN LİSANS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

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