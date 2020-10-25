Bugün gerçekleştirilecek olan 2020-KPSS Ön Lisans için ÖSYM adayları sınav giriş belgelerine dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor. İşte 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Ön Lisans sınavı hakkında bilgiler...

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS Ön Lisans için adayların sınavı saat 10.15’de başlayacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KKTC'de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa'da sınava girecek adaylar, saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



KPSS NE KADAR SÜRECEK?

KPSS Ön Lisans sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN