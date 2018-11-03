KPSS Ön Lisans Sınavı (2018) saat kaçta? sorusunun cevabı ve ÖSYM KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sınav öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sınava saatler kaldı. Peki; KPSS Ön Lisans Sınavı (2018) saat kaçta? İşte, ÖSYM KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans Sınavı 4 Kasım Pazartesi günü ÖSYM tarafından önceden belirlenen merkezlerde yapılacak. İlan edilen saat öncesi sınav merkezine gelecekler sınavın yapıldığı binaya alınmayacaklar. Peki; KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta? İşte, ÖSYM tarafından ilan edilen saat.

SINAVIN YAPILACAĞI BİNAYA SON GİRİŞ SAATİ: 10.00

SINAV BAŞLAMA SAATİ: 10.15

ÖSYM KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, sınav öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Öyle ki, sınav giriş belgesi olmayanlar kesinlikle sınavların yapılacakları binalara alınmayacaklar. KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ise, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası üzerinden TC Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile görülebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınav sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak ve resmi siteden duyurulacak. Sonuçlar, posta yoluyla iletilmeyecek ve SMS gönderilmeyecek.

ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN BELGELER

ÖSYM, sınava girecek adayların yanında bulundurması gereken belgeleri açıkladı. Nüfus cüzdanı, süresi geçmeyen pasaport, aday asker ise asker kimlik belgesi yanında bulundurması gerekmektedir. Aday, kimlik belgesinin fotokopisi ile gelirse, sınava alınmayacak, sınavı kabul edilmeyecek.

ÖSYM'DEN KPSS ÖN LİSANS SINAVI İÇİN İKİ ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM'nin dün paylaştığı açıklamada, İl Nüfus Müdürlükleri'nin sınav günü saat 07.00 - 10.00 arası açık olduğu ifade edilirken, bugün yapılan yapılan açıklamada adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler sıralandı.

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