KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ekranı! KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar. Peki KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamasından KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesini alabilirler. Yukarıda yer alan linki tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrana TC kimlik numarnız ve şifrenizi girmeniz yeterli olacak.

Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklar.