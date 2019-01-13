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Kamu görevlisi olarak çalışmak isteyen milyonlarca vatandaş, 2019 KPSS sınav tarihlerini merak ediyor. Lisan, önlisan ve ortaöğretim KPSS sınav tarihleri ÖSYM'nin 2019 iş takvimi sayfasında belli oldu.
KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2019
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınav tarihleri şöyle;
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Sınav tarihi: 14.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
Sınav tarihi: 20.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
Sınav tarihi: 21.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 24.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
2019 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 09 Kasım 2018 günü saat 15:20’den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir.
KPSS SINAVI HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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