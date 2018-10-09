KPSS soru ve cevap anahtarı: ÖSYM KPSS Ortöğretim (Lise) sınavı soruları ve cevap anahtarı
09.10.2018 - 19:19 | Güncelleme:
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) soru ve cevapları memur adayları tarafından araştırılıyor. Son olarak KPSS Ortaöğretim (KPSS Lise) soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte 2018 KPSS Ortaöğretin soruları ve ceapları ÖSYM sorgulama sayfası...
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KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ile ilgili gelişmeler, kamu personeli adayları tarafından yakından takip ediliyor. KPSS'ye giren memur adayları sınav sonlarında KPSS soru ve cevaplarını araştırıyor. KPSS sınav soruları ve cevapları sınavlardan sonra ÖSYM tarafından açıklanıyor. Son olarak 2018 KPSS Ortaöğretim (KPSS Lise) sınav soruları ve cevapları açıklandı. İşte KPSS Ortaöğretin soruları ve ceapları ÖSYM sorgulama sayfası...
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KPSS ORTAÖĞRETİM (KPSS LİSE) 2018 SORU VE CEVAPLARI
"KPSS Ortaöğretim" yani 2018 KPSS Lise geçtiğimiz Pazar günü (7 Ekim) yapıldı. Sınav sonrası kamu personeli adayları sınav soruları ve cevaplarının açıklanacağı günü iple çekmeye başladı. Ve nihayet ÖSYM "KPSS Ortaöğretim (KPSS Lise) 2018 sınav soruları" ve cevap anahtarını yayınladı. Kamur personeli adayları sınav sorularına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyorlar.
#link#https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/KPSSORTOGR/TemelSoruKitapcik09102018.pdf#KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI#normallink#
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KPSS ORTAÖĞRETİM (KPSS LİSE) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim (KPSS Lise) sınavı, 7 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Sınav soruları ve cevap anahtarı ise yayınlandı. Peki; KPSS Ortaöğretim (KPSS Lise) 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak. Hemen belitelim ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlanan takvime göre KPSS Ortaöğretim (KPSS Lise) 2018 sınav sonuçları 8 Kasım 2018 günü ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görülebilecek.
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KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI)
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
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a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
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b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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