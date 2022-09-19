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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi öncesi saraydan Prens Harry açıklaması

Kraliçe II. Elizabeth'in bugün gerçekleşecek cenaze töreni öncesi Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry'e yönelik iddialara ilişkin yanıt geldi.

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  • Son dakika: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesi saraydan Prens Harry açıklaması

    8 Eylül'de Balmoral'da ailesinin yanı başında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
  • Son dakika: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesi saraydan Prens Harry açıklaması

    Kraliçe'nin cenaze töreni öncesinde liderler ve önde gelen isimler gelmeye devam ederken, saraydan birkaç gündür ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama geldi.
  • Son dakika: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesi saraydan Prens Harry açıklaması

    İngiliz basını geçtiğimiz günlerde abisi ve babası ile arası gergin olan Prens Harry'nin babannesinin ölümünden en son haberdar edilen kişi olduğunu iddia etmişti. İngiliz The Telegraph gazetesi Harry'nin mevcut Başbakan Liz Truss'tan bile sonra ölüm haberini aldığını öne sürmüştü. Ancak Buckingham Sarayı'ndan bu iddialara yanıt gecikmedi. 
  • Son dakika: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesi saraydan Prens Harry açıklaması

    Saraydan yapılan açıklamada cenaze öncesi böylesine asılsız iddiaları ortaya atmanın 'saygısızlık' olduğu vurgulandı. 
  • Son dakika: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesi saraydan Prens Harry açıklaması

    Saray sözcüsü açıklamasında "Kamuya yalnızca her aile üyesi bilgilendirildikten sonra resmi duyuru yapıldı" diyerek Prens Harry'nin özellikle dışlandığı iddiasını reddetti. 
  • Son dakika: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesi saraydan Prens Harry açıklaması

    Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, Mart 2020'de tüm resmi görevlerini bırakarak kraliyet ailesinden ayrılmıştı. Bu süreçte Oprah'a röportaj veren ve saraya ilişkin 'ırkçılık' suçlamalarında bulunan Prens Harry'nin babası Kral Charles ve abisi Prens William ile arasının bozulduğu iddia edilmişti. 
  • Son dakika: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesi saraydan Prens Harry açıklaması

    Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere ziyaretlerinde çocukları ile Kraliçe II. Elizabeth'i ziyaret etmesi ancak Charles ve William ile görüşmemeleri de iddiaları doğrulayan bir adım olarak görülmüştü.
  • Son dakika: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesi saraydan Prens Harry açıklaması

    Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi sonrası askeri unvanlarını bırakan Prens Harry'e istisna yapılarak askeri üniformayı giyme hakkının verilmesi zeytin dalı olarak yorumlanmış ancak aile arasındaki gerginlik devam etmişti. 
  • Son dakika: Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesi saraydan Prens Harry açıklaması

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

     

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