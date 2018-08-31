Krasnodar - Lokomotiv Moscow maçı rakamları

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Krasnodar, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Lokomotiv Moscow takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Krasnodar 7 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Lokomotiv Moscow 8 puanda ve 5. sırada. Krasnodar son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lokomotiv Moscow, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 485 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Krasnodar kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Lokomotiv Moscow sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Krasnodar önceki hafta Rubin Kazan mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Lokomotiv Moscow, Arsenal-Tula karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Krasnodar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Krasnodar, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Lokomotiv Moscow, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lokomotiv Moscow 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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