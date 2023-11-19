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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Ruhlarına dokunmak önemli - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Ruhlarına dokunmak önemli

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 02:14 Güncelleme: 19.11.2023 - 02:14
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

        "İNANILMAZ GÜZEL SONUÇ"

        "Böyle bir galibiyet aldığımız için gerçekten mutluyum. Almanya'da 72 yıldır kazanamıyorduk. 18 yıldır da yenemiyorduk Almanya'yı. Kazandığımız için gerçekten gururluyum. İnanılmaz güzel bir sonuç aldık. İnsanlarımız için de çok mutluyum. Kendi evimizde gibi oynattılar bizi."

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        "KAFAMIZ BİR SONRAKİ MAÇTA"

        "Bizim kafamız bir sonraki maçta olacak. Gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz. Bunun için hemen çalışmalara başlayacağız. Ama dediğim gibi, taraftarımıza verdikleri destek için de teşekkür ediyourum"

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        "RUHLARINA DOKUNMAK ÖNEMLİ"

        "Bütün detaylara baktığınızda, futbolcuların ruhlarına dokunmak en önemlisi. Bizim futbolcuların ruhu da, Türk milletinin ruhuna sahipler. Bu sadece milli takımla alakalı değil, yüzyıllardan beri önde gelen bir ruhtur bu. Biz bunu sahada gösteriyoruz. Çok çalışıyoruz ve hem de kendileri çok iyi uyguluyorlar. Kendi milliyetçilik duygularını yansıtan bir durumumuz var."

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        "BİZİM ÇOCUKLARDA BU VAR"

        "Mesela ilk yarıda çok erken bir gol yedik. Ama hiçbir zaman, asla pes etmeyen bir ruh var ya, ondan bahsediyorum. Bizim çocuklarda hepsinde bu var. Onların sayesinde bu sonuçları alabiliyoruz.

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        "HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM"

        "Teknik ve taktik anlamında, her şeyi bilen ve görebilen oyunculara sahibiz. Asıl fark yaratan takım ruhu ve o milliyetçilik ruhu. Bizim çocuklar, sahada kötü giden anlarda bile ruhlarıyla sahada kendilerini ön plana çıkarabiliyorlar. Çok büyük bir detay bu. Bu milliyetçilik duygularıyla hareket eden futbolcularımla gurur duyuyorum. Çünkü çok önemli bir detay bu."

        6

        "ÇOK ÖNEMLİ DETAY"

        "Bizim futbolcularımızla gerçekten gurur duyuyorum o ruhu sahaya yansıtabildikleri için. Bu çok önemli bir detay. Her zor anda bile biz oradayız. Çok fazla hata yapabiliyoruz ama hala gelişime çok açık bir gruba sahibiz. Futbol ne kadar 3 sonuçlu olsa da, o takım ruhunu sahada yansıtan futbolcularımla gerçekten gurur duyuyorum"

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        "MAÇA ÇOK ÖNEM VERDİK"

        "Hazırlık maçı olmasına rağmen, maça çok önem verdik. 72 yıl sonra Almanya'da gelen bir galibiyet var. 2005'ten beri yenemediğimiz bir Almanya vardı. O yüzden çok mutluyuz. Buraya gelen Türk halkına da teşekkür etmek istiyorum. Evimizde oynamış gibi hissettik. Gerçekten mutluyuz. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. O maçımızı da kazanmak ve grubu birinci bitirmek istiyoruz.

        "MAÇI BIRAKMADILAR"

        "Futbolcularımızı da tebrik etmek istiyorum. Çünkü sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdiler. O ruh aslında milliyetçilik duygularının da ortaya çıktığı bir ruhla geliyor. Türkiye'nin DNA'sında olan bir şey bu. Hiçbir zaman pes etmeyeceğimizi bugün de vurguladık. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadılar ve galibiyeti istediler ve Almanya'yı yendik. Almanya, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda öne çıkan takımlardan biri olacaktır. Biz onları yendik ve çok mutluyuz."

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