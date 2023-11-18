Bin Ladin'in ruhu ABD'yi mektubuyla sarstı! Guardian sildi, TikTok kaldırdı Bu hafta, eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in 2002 tarihli "Amerika'ya Mektup" adlı mektubunun yer aldığı videolar TikTok'ta yayınlanırken kısa sürede gündem oldu. Mektubu paylaşan İngiliz The Guardian haberi silerken, TikTok ve X adlı platformlarda da gönderilerin yer aldığı paylaşımlar kaldırıldı.

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in 11 Eylül saldırıları sonrası ABD halkına yazdığı mektup, yeniden gündeme geldi.

Usame bin Ladin'in Amerika'ya 'mektubu' #lettertoamerica etiketi ile kısa sürede TikTok ve X adlı platformlarda paylaşıldı.

TikTok kullanıcıları, Bin Ladin'in argümanlarına da etiketlerde yer verirken bazı kullanıcılar mektubunun, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalara dahil olmasına yönelik farklı bir perspektif sunduğunu öne sürdü. TikTok kullanıcıları bu bağlamda Guardian'ın Ladin'in saldırılardan bir yıl sonra yazdığı mektubun metninin bağlantısını paylaştı.

PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

The Guardian mektubun yer aldığı haberini Çarşamba günü web sitesinden kaldırıldı.

Mektup TikTok'a yeniden yüklenirken, konuyu tartışan çok sayıda video da peş peşe kaldırıldı. TikTok sözcüsü Ben Rathe açıklamasında videoların platformun topluluk kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Rathe, "Bu mektubun tanıtımını yapan içerik, her türlü terörizmin desteklenmesine ilişkin kurallarımızı açıkça ihlal ediyor. Bu içeriği proaktif ve agresif bularak kaldırıyor ve platformumuza nasıl ulaştığını araştırıyoruz. TikTok'taki videoların sayısı az ve platformumuzda trend olduğuna dair raporlar hatalı. Bu, TikTok'a özgü değil ve birçok platformda ve medyada ortaya çıktı" dedi.

Gazeteci Yaşar Ali'nin videolara dikkat çeken X gönderisi ise 25.6 milyon görüntüleme alara daha büyük ilgi çekti. TikTok, mektupla ilgili video sayısının az olduğunu ancak bu ilginin X'te yayınlandıktan sonra arttığını söyledi. Konuya yönelik ise X bir açıklama yapmadı.

BIN LADİN'E YÖNELİK ARAMALAR REKOR KIRDI Stratejik Diyalog Enstitüsü araştırmasında , X adlı platformda bin Ladin'e yapılan atıfların Salı'dan Perşembe'ye %4300'den fazla artarak 5.000'den 230 binin üzerine çıktığını söyledi. "Amerika'ya Mektup"a yapılan atıflar platformda 719 milyon gösterimle %1800'ün üzerinde artışla 4800'den 100 bine çıktı. Google Trends'e göre YouTube'da bin Ladin aramaları da Salı'dan Perşembe'ye %400 arttı. Instagram'ın aramadaki otomatik öneri işlevi, kullanıcıların "Amerika'ya Mektup"u bulmasına ve bunu "popüler arama" olarak listelemesine yardımcı oldu. REKLAM

MEKTUPTA NELER VAR? 2002 tarihli mektupta El Kaide terör örgütünün neden ABD'ye karşı çıktığı, onunla neden savaştığı ve grubun ABD'den ne istediği sorularına Usame bin Ladin üzerinden yanıt verilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Bin Ladin mektupta, grubun saldırılarının amacına yönelik "Çünkü bize saldırıyorsunuz ve bize saldırmaya devam ediyorsunuz" derken, Amerika'nın İsrail'in kurulmasına ve Filistin topraklarının işgaline verdiği desteğin yanı sıra Amerika'nın ve İsrail'in diğer bir dizi dış politika eylemine atıfta bulunuyor. Ladin mektubunda aynı zamanda daha fazla insanı İslam'a inanmaya çağırıyor ve ABD'yi iklim politikasından ve Guantanamo'daki tutuklulara yönelik muamelesine kadar birçok konuda eleştiriyor. REKLAM Mektup, belirli sorulara yanıt verirken aynı zamanda çeşitli Yahudi karşıtı kinayeler kullanıyor ve eşcinselleri hedef alıyor.

USAME BİN LADİN VE 11 EYLÜL SALDIRILARI Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarına uyandı. Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait kaçırılan yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı. Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarptı. İkiz kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü. İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı. Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü. REKLAM 11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin üstlendi. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Taliban'ın ABD'nin El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in iadesini reddetmesi üzerine 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal ederek Taliban rejimini devirdi ve ülkede iktidara Batı'ya daha yakın duran Hamid Karzai geçti.

OBAMA DÖNEMİNDE ÖLDÜRÜLDÜ Afganistan'ın işgalinin ardından Bush yönetimi, 20 Mart 2003'te Irak'ta kimyasal silah bulunduğu gerekçesiyle ''önleyici savaş'' (preventive war) adı altında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan Irak'ı işgal etti ve Saddam Hüseyin'i devirerek idam etti. ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından mezhep savaşları ülkede yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bush'un ardından ABD başkanlığına gelen Barack Obama, "savaş karşıtı'' bir tutum sergiledi ve başkanlığı döneminde Amerikan askerlerinin bir kısmını Afganistan ve Irak'tan çekti. El Kaide lideri Usame bin Ladin, Obama'nın başkanlığının birinci döneminde ele geçirildi ve öldürüldü. * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.