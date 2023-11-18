Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da hijyenik olmayan sakatat temizliği yapılan iş yeri mühürlendi

        Adana'da hijyenik olmayan sakatat temizliği yapılan iş yeri mühürlendi

        Kasaplar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde hijyenik şartları sağlamadan sakatat temizliği yapıldığına yönelik sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası yapılan incelemede 300 kilo sakatat imha edildi. İş yeri ise mühürlenerek faaliyetlerden men edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana Valiliği, Kasaplar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde hijyenik şartları sağlamadan sakatat temizliği yapıldığına yönelik sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası yapılan incelemede 300 kilo sakatata imha edilmek üzere el konulduğunu açıkladı.

        Valilik, iş yerinin mühürlenerek faaliyetlerden men edildiğini de kaydetti.

        Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seyhan ilçesindeki Kasaplar Çarşısı´nda faaliyet gösteren bir işletmenin, mevzuata uygun olmayan bir ortamda, genel hijyen şartlarını sağlamadan ayak temizleme işlemi gerçekleştirdiğine dair görüntülerin bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer aldığı belirtildi.

        REKLAM

        Söz konusu işletmeye kurumların denetim gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu´nun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. İşletmede halihazırda bulunan 300 kilo sakatat ürününe imha edilmek üzere el konulmuş ve zabıta ekipleriyle birlikte ürünlerin imha işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca işletme, mühürlenerek faaliyetten menedilmiştir. Aynı çarşı içerisinde bu kapsamda faaliyet gösteren diğer gıda işletmelerinin denetimine devam edilmektedir. Mevzuat hükümlerine uymayarak vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan hiçbir işletmenin faaliyetine müsaade edilmeyecektir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Boğazına simit takılan çocuğu gazeteci kurtardı
        Boğazına simit takılan çocuğu gazeteci kurtardı
        UKOME'den önemli karar! Skuter hız sınırı 5 ilçede 12.5 km oldu!
        UKOME'den önemli karar! Skuter hız sınırı 5 ilçede 12.5 km oldu!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro