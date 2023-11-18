Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, Polonya ve Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi
Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yağışlı havaya rağmen toplanan kalabalık grup, Filistin'e destek için yürüdü. Fransa'nın başkenti Paris'te Filistine destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, yağan yağmura aldırış etmeden yürüyüşlerine devam ettiler. Polonya ve Makedonya'da da halk sokaklara çıkarak Filistin'e destek verdi. İngiltere'de Filistin halkıyla dayanışma için 6. kez hafta sonu bir araya gelen on binlerce kişi, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla farklı şehirlerde gösteri düzenledi.
İsrail Ordusu'nun yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde saldırıları sürerken Avrupa'nın bazı ülkelerinde Filistin'e destek gösterileri düzenledi.
DUSSELDORF'TA FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA YÜRÜYÜŞÜ
Düsseldorf ana tren istasyonu yakınlarında yoğun yağmura rağmen toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları, çeşitli sloganlar içeren dövizler ve öldürülen bebeklerin fotoğraflarını taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları atarak yürüdü.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe, Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden kişiler de destek verdi.
ALMAN POLİTİKACILAR ELEŞTİRİLDİ
Bazı göstericilerin protesto amaçlı ağzını bantladığı görüldüğü gösterilerde yapılan konuşmalarda, İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Alman politikacılar eleştirildi.
HOLLANDALILAR FİLİSTİN'DE DESTEK İÇİN YÜRÜDÜ
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yağışlı havaya rağmen toplanan kalabalık grup, Filistin'e destek için yürüdü.
Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda başlayan gösteriye katılan yaklaşık 2 bin kişi, şehrin batısındaki Westerpark'a yürüdü.
Sık sık İngilizce ve Arapça "Özgür Filistin", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Şimdi ateşkes" sloganları atan göstericiler, yürüyüş esnasında Filistin, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin bayraklarını salladı.
Göstericiler ellerinde "Çocukları öldürmek meşru müdafaa değildir", "Etnik temizlik meşru müdafaa değildir", "İsrail yine çocukları öldürüyor", "Filistin'deki soykırımı durdurun", "Filistinliler için adalet nerede", "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Hey Rutte! Elinde kan var", "İsrail terörüne son ver" yazılı dövizler taşıdı.
"APARTHEID ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"
Hollanda'da patoloji doktoru olan Cilia Ferrier, AA muhabirine, Filistin'dekileri desteklemek için yürüyüşe katıldığını ve Filistin'deki durumun apartheid olduğunu belirterek, "Apartheid çok kötü bir şey. Her insan, gelişim hakkına, sağlık hakkına, güvenlik hakkına sahiptir. Kimsenin, insanlar için bu kadar hayati şeyleri yok etme hakkı yok." dedi.
Soy ismini açıklamayan Bart adlı gösterici, haftanın birçok günü şehrin meydanlarında ve merkezi tren istasyonunda gösteri yaptıklarına değinerek, Hollanda hükümetini, İsrail'e olan desteğini bitirmeye davet etti.
Öğrenci olduğunu belirten Bart, hükümetin seçimle iş başına geldiğini hatırlatarak, "Biz, İsrail'i desteklemiyoruz. Eğer siz (Hollanda hükümeti) İsrail'i destekliyorsanız, bu bizi desteklemiyorsunuz demektir." diye konuştu.
Şiddetli yağış altında ve geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, yağan yağmura aldırış etmeden yürüyüşlerine devam ettiler.
İNGİLTERE'DE 'GAZZE'DE ACİL ATEŞKES' ÇAĞRISI
İngiltere'de Filistin halkıyla dayanışma için 6. kez hafta sonu bir araya gelen on binlerce kişi, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla farklı şehirlerde gösteri düzenledi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 6. kez cumartesi günü toplanan göstericiler, başkent Londra'nın yanı sıra birçok şehirde 100'den fazla protesto, gösteri, imza kampanyası ve yürüyüş düzenleyerek Filistin'e destek verdi.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, Gazze'de acil ateşkes talebinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı kuşatmasının kaldırılarak insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.
Protestocular ayrıca, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer başta olmak üzere siyasi liderlerin, İsrail'in savaş suçlarına ortak olmaktan derhal vazgeçmelerini talep etti.
"ATEŞKES LEHİNDE OY KULLANMAYA BAŞLAMAZSA ONA OY VERMEYECEĞİM"
Londra'da Filistin'e destek için bir araya gelen göstericilerden bir grup, iktidar partisiyle ortak tutum sergileyerek Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemeyen ana muhalefet lideri Starmer ve İşçi Parti'li milletvekili Tulip Siddiq'in Camden'daki ofisinin önünde protesto düzenledi.
Gösteriye katılanlardan Paula Wilson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun içler acısı olduğunu dile getirerek, "Yıkıcı, tamamen yıkıcı, insanlık dışı. Ayrım gözetmiyor, orantısız. Bunun ne kadar korkunç olduğunu anlatacak kelime yok." değerlendirmesinde bulundu.
Wilson ayrıca, "Milletvekilim Tulip Siddiq'in ateşkes lehinde oy kullanmasını istiyorum ve eğer ateşkes lehinde oy kullanmaya başlamazsa, artık ona oy vermeyeceğim. (Ana muhalefet lideri) Keir Starmer'a da oy vermeyeceğim. İşçi Partisine oy vermeyi çok isterdim ama yapamam." ifadelerini kullandı.
8 GÖLGE BAKAN GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi liderinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumuna karşın, parlamentodaki ateşkes çağrısı önergesinden yana oy kullanan 8 Gölge Bakan, 15 Kasım'da görevlerinden istifa etmişti.
56 MİLLETVEKİLİ GAZZE'DE ATEŞKES'TEN YANA OY KULLANMIŞTI
Ayrıca, İşçi Partili 56 milletvekili de Gazze'de ateşkes çağrısından yana oy kullanmıştı.
Milletvekili İmran Hussain de muhalefet liderinin, İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze'de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle 8 Kasım'da Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etmişti.
PARİS'TE FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, yağan yağmura aldırış etmeden yürüyüşlerine devam ettiler.
POLONYA'DA YÜZLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ
Polonya'nın başkenti Varşova'da yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.
Varşova'nın merkez noktasındaki Zbawiciela Sokağı'nda düzenlenen yürüyüşte Gazze'de öldürülen çocuklar için temsili tabut taşındı.
Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Varşova ve Gazze aynı davayı paylaşıyor" sloganları attı.
Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı ve "Soykırımcı Netanyahu", "Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor", "Şimdi ateşkes" ve "Bir hırsız hiçbir zaman sahip olamaz" dövizleri taşıdı.
Yürüyüş 16 Kasım'da Varşova Belediyesince güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı. Ancak 17 Kasım'da bölge mahkemesi belediyenin kararını iptal ederek yürüyüşe izin vermişti.
ÜSKÜP'TE FİLİSTİN'E DESTEK
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e ve halkına destek gösterisi yapıldı.
Hükümet binası önünde düzenlenen gösteriye ülkede yaşayan çeşitli etnik gruplardan onlarca kişi katıldı.
Kuzey Makedonya'nın 27 Ekim’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli insani ateşkes"le ilgili karar tasarısında "çekimser" oy kullanmasını eleştiren göstericiler, bunu utanç verici ve insanlık dışı olarak nitelendirdi.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan aktivist Zdarvko Saveski, Kuzey Makedonya hükümetinin bağımlı bir politika izlemesine karşı düşüncelerini ifade etmek üzere hükümet binası önünde toplandıklarını söyledi.
Hükümetin, bu politikayla İsrail hükümetine Filistin’de her türlü şiddet ve savaş suçunu işlemesi için kalkan sağladığını vurgulayan Saveski, "Filistin’deki savaş sona ermeli. Sadece ateşkes ile yetinilmemeli, aynı zamanda yalnızca Filistinlilerin değil İsrail halkının da çıkarına olacak kalıcı çözüm bulunmalıdır." diye konuştu.
Göstericiler, "Filistin için özgürlük", "İsrail terörist", "Şiddete son verin", "Savaşı durdurun", "Katiller", "Apartheid son bulsun" gibi sloganlar attı.
Grup Arnavutça, Makedonca ve İngilizce dillerinde "Filistin için özgürlük ", "Apartheid son bulsun", "Bebek katillerine dur", "Srebrenitsa’dan sonra bir daha asla demiştiniz, yazıklar olsun dünyanıza", "Soykırıma dur", "İsrail’e yaptırım", "Hemen ateşkes" yazılı pankartlar da taşıdı.
Gösteri kapsamında Arapça ve İbranice barış şarkıları hoparlörden katılımcılara dinletildi, Filistin için şiirler okundu.
Az sayıda polisin güvenlik önlemleri aldığı protesto olaysız sona erdi.