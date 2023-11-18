İsrail Ordusu'nun yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde saldırıları sürerken Avrupa'nın bazı ülkelerinde Filistin'e destek gösterileri düzenledi.

Düsseldorf ana tren istasyonu yakınlarında yoğun yağmura rağmen toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları, çeşitli sloganlar içeren dövizler ve öldürülen bebeklerin fotoğraflarını taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları atarak yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe, Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden kişiler de destek verdi.

ALMAN POLİTİKACILAR ELEŞTİRİLDİ

Bazı göstericilerin protesto amaçlı ağzını bantladığı görüldüğü gösterilerde yapılan konuşmalarda, İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Alman politikacılar eleştirildi.

HOLLANDALILAR FİLİSTİN'DE DESTEK İÇİN YÜRÜDÜ

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yağışlı havaya rağmen toplanan kalabalık grup, Filistin'e destek için yürüdü.

Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda başlayan gösteriye katılan yaklaşık 2 bin kişi, şehrin batısındaki Westerpark'a yürüdü.

Sık sık İngilizce ve Arapça "Özgür Filistin", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Şimdi ateşkes" sloganları atan göstericiler, yürüyüş esnasında Filistin, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin bayraklarını salladı.

Göstericiler ellerinde "Çocukları öldürmek meşru müdafaa değildir", "Etnik temizlik meşru müdafaa değildir", "İsrail yine çocukları öldürüyor", "Filistin'deki soykırımı durdurun", "Filistinliler için adalet nerede", "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Hey Rutte! Elinde kan var", "İsrail terörüne son ver" yazılı dövizler taşıdı.

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"APARTHEID ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Hollanda'da patoloji doktoru olan Cilia Ferrier, AA muhabirine, Filistin'dekileri desteklemek için yürüyüşe katıldığını ve Filistin'deki durumun apartheid olduğunu belirterek, "Apartheid çok kötü bir şey. Her insan, gelişim hakkına, sağlık hakkına, güvenlik hakkına sahiptir. Kimsenin, insanlar için bu kadar hayati şeyleri yok etme hakkı yok." dedi.

Soy ismini açıklamayan Bart adlı gösterici, haftanın birçok günü şehrin meydanlarında ve merkezi tren istasyonunda gösteri yaptıklarına değinerek, Hollanda hükümetini, İsrail'e olan desteğini bitirmeye davet etti.

Öğrenci olduğunu belirten Bart, hükümetin seçimle iş başına geldiğini hatırlatarak, "Biz, İsrail'i desteklemiyoruz. Eğer siz (Hollanda hükümeti) İsrail'i destekliyorsanız, bu bizi desteklemiyorsunuz demektir." diye konuştu.

Şiddetli yağış altında ve geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.

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Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, yağan yağmura aldırış etmeden yürüyüşlerine devam ettiler.