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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da 17 yaşındaki çocuk annesiyle aşk dedikoduları çıkan adamı öldürdü

        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!

        Manisa'da, emekli işçi 54 yaşındaki Davut Öztürk, oturduğu kahvehanenin önünde, 17 yaşındaki Ali Kaan İ.'nin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ali Kaan İ.'nin cinayeti, annesi 50 yaşındaki Hatice İ. ile Öztürk´ün ilişki yaşadığı dedikoduları nedeniyle işlediği üzerinde durulduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:26
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        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
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        Manisa'nın Soma ilçesinde olay, dün saat 17.00 sıralarında, Namazgah Mahallesi'ndeki Kubbeli Camii'nin karşısında bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

        SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        DHA'da yer alan habere göre kahvehanenin önünde oturan Davut Öztürk (54), bu sırada yanına yaklaşan Ali Kaan İ.'nin (17) silahlı saldırısına uğradı.

        ENSESİNDEN VURULDU

        Ensesine isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılan Öztürk, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ali Kaan İ., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        İLİŞKİ YAŞADIĞI DEDİKODUSU

        Ali Kaan İ.'nin cinayeti, annesi Hatice İ. (50) ile Öztürk´ün ilişki yaşadığı dedikoduları üzerine işlediği üzerinde durulduğu bildirildi. Şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

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        #Manisa
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