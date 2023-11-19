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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrailin Gazzede El-Fahura Okuluna 18 Kasım günü yaptığı ve onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 01:45 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:54
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıyı kınadı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'de BM bünyesinde bulunan El-Fahura Okulu'na yaptığı ve "onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırının" en şiddetli biçimde kınandığı bildirildi.

        İsrail'in bu saldırısının, "Gazze'de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtı" olduğu belirtilen açıklamada, "Gazze'de, son beş haftada İsrail'in ellerinde hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısı insanlık için bir utanç kaynağıdır. İsrail'in, işlediği bu ağır suçlarla hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almasına uluslararası toplum daha fazla göz yummamalıdır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İnsanlık tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçen bu katliamların sorumluları, yarattıkları bu tarifsiz acının hesabını yargı önünde mutlaka vereceklerdir. Gazze'de derhal koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi şarttır. Uluslararası camianın vicdan sahibi her üyesini bu doğrultuda gereken adımları atmaya çağırıyoruz."

        NE OLMUŞTU?

        İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, UNRWA bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Tel ez-Zater Okulu'nu bombalamıştı.

        İsrail saldırısında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.

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