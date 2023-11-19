İran'dan İsrail'e kınama

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze Şeridi'nde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Tel ez-Zater Okulu'nu hedef almasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama Haberi Görüntüle

Kenani, dünya ülkelerinin ve uluslararası kuruluşların Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik soykırım konusunda eylemsizliği gölgesinde İsrail'in her gün tam bir "zulüm ve vahşet" ile yeni toplu katliamlar gerçekleştirdiğini ve savaş suçları işlediğini ifade etti.

İranlı Sözcü, İsrail'in, mazlum ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı açık ve kasıtlı soykırım karşısında uluslararası topluma sorumluluk alma ve özellikle İslam ülkelerine acil ve caydırıcı adımlar atması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, UNRWA bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Tel ez-Zater Okulu'nu bombalamıştı.

İsrail saldırısında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.