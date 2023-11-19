Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda seyircimiz önünde bu 45 dakikada yaptıklarımız bu takımın çıkabileceği üst seviye hakkında çok net fikirler verdi bize.

Bu yazı Almanya-Türkiye hazırlık maçının ilk yarısı bittiğinde kaleme alınmıştır. Çünkü yazacaklarım maçın ikinci yarısında olabilecek herhangi bir şeyle bağlantılı değildir.

Kenan Yıldız’ı Ümit Milli takımın İtalya ile oynadığı maçta canlı izledim. A+ seviyede bir oyuncu kazanıyoruz. Milli takımı seçmesinde kimin payı varsa binlerce kez teşekkürler.

Ferdi Kadıoğlu Avrupa’nın en özel bek oyuncularından biri. Sol bekte yaptıkları çok sıradışı. Oyun kurucu bek tanımına boyut kazandırıyor. Attığı gol muhteşemdi.

Daha say say bitmez… Bu takıma katılacak formda bir Arda’yı, diğer 11 oyuncularımızı düşündüğümüzde beklentilerimiz yavaş yavaş yükseklere çıkacaktır. Ama elbette sabırdan uzaklaşmamamız gerekiyor. Hala çok fazla genç oyuncumuz var.

Özetle maçın ilk yarısında oynadığımız oyun, maçın başında gol yememize rağmen yetenek ve fiziksel çarpışmada ayakta kalıp oyuna hükmetmemiz, geri dönüşü tamamlayarak soyunma odasına gitmemiz bana çok ama çok fazla umut vermiştir. İkinci yarıda olacak hiçbir şey bu umudu benden alamaz. Muhteşemsiniz çocuklar!