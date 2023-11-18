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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Almanya: 2 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Almanya: 2 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

        A Milli Futbol Takımımız, özel maçta EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Milli takımda goller 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 45+2. dakikada Kenan Yıldız ve 71. dakikada penaltıdan Yusuf Sarı ile geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.11.2023 - 21:35 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:54
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        A Milli Futbol Takımımız, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

        Almanya, Kai Havertz'in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma yaklaşık yarım saat bu skorla devam etti.

        A Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Emre Akbaba yerine Abdülkadir Ömür oyuna dahil oldu.

        A Milli Takım, 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile eşitliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın pasını iyi kontrol eden Ferdi, ceza sahasından yaptığı vuruşla skora denge getirdi. Ay yıldızlı ekip, devre bitmeden öne geçti. Kaan Ayhan'ın pasıyla topu alan Kenan Yıldız, ceza sahası içinden çıkardığı sert şutla durumu 2-1 yaptı.

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        Almanya, 49. dakikada Niclas Füllkrug ile durumu 2-2 yaptı. A Milli Takım'da Salih Özcan, gol öncesi pozisyonda Florian Wirtz tarafından kendisine faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu. Hakem Bartosz Frankowski, VAR'ı da dinledikten sonra Füllkrug'un golünü verdi.

        A Milli Takım, 70. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahasına gelen top sonrası Abdülkerim'in yere indirmek istediği top, Havertz'ten döndü. Milli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Bartosz Frankowski, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve A Milli Takım lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı, 71. dakikada penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi.

        Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve A Milli Takım, Almanya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

        Ay-yıldız ekip, Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

        A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında 21 Kasım Salı günü Galler deplasmanına gidecek. Almanya ise aynı tarihte hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak.

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