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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Birçok şirket X'teki reklam kampanyalarını durdurdu - İş-Yaşam Haberleri

        Antisemitik içerikler başını! Birçok şirket reklam kampanyalarını durdurdu

        Reklam verenler, sosyal medya platformu X'ten kaçmaya başladı. IBM, Apple, Oracle, Lionsgate, NBCUniversal'in Bravo ağı ve Comcast gibi birçok kuruluşun, platformdaki nefret söylemleri, Nazi yanlısı içerikler ve X'in milyarder sahibi Elon Musk'un Yahudi karşıtı bir komplo teorisini destekleyen kendi paylaşımları ile ilgili endişeler nedeniyle sosyal medya platformu X'e reklam vermeyi durdurduğu belirtiliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:35
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        Antisemitik içerikler başını yaktı!
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        Birçok şirketin sosyal medya platformu X'e reklam vermeyi durdurduğu ortaya çıktı.

        AP'nin haberine göre, şirketler platformdaki nefret söylemleri, Nazi yanlısı içerikler ve X'in milyarder sahibi Elon Musk'un Yahudi karşıtı bir komplo teorisini destekleyen kendi paylaşımları ile ilgili endişeler nedeniyle sosyal medya platformu X'i terk ediyor.

        Bu şirketlerden biri olan IBM, reklamlarının Nazileri öven materyallerle birlikte göründüğünü belirten bir raporun ardından X'te reklam vermeyi durdurduğunu açıkladı.

        Apple, Oracle, NBCUniversal'in Bravo ağı ve Comcast reklamları için de benzer açıklamalar yapıldı.

        Öte yandan, AB de ayrıca Cuma günü yaptığı açıklamada, kısmen nefret söylemindeki artış nedeniyle X ve diğer sosyal medya platformlarındaki reklamlarına ara verdiğini bildirdi.

        Elon Musk, önceki günlerde Yahudileri 'beyaz' insanlardan nefret etmekle suçlayan bir kullanıcıya yanıt veren kendi paylaşımıyla büyük tepki uyandırmıştı. Bu gelişmeler üzerine, Lionsgate sözcüsü, eğlence şirketinin X'teki reklamları askıya aldığını duyurmuştu.

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