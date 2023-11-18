Eurofighter sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net yanıt! İşte tüm merak edilenler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter Typhoon" tedariki için çalışmalarının olduğunu belirterek "Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Almanya ziyaretinde "Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz" açıklamasında bulunmuştu. Peki gündeme gelen 'Eurofighter Typhoon' hakkında neler biliniyor? Ne açıklamalar yapıldı?

Türk Hava Kuvvetleri, filosunu yenileştirmek isterken konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter Typhoon" tedariki için çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" demişti.

Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berlin ziyareti sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında konuya ilişkin "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Peki sürece yönelik neler biliniyor?

BAKAN GÜLER'İN AÇIKLAMALARI Bakan Güler, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde Perşembe günü milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bir milletvekilinin "Eurofighter Typhoon" savaş uçağının alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Güler, "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki muharip uçakların, görevlerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya Güler, "F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız." yanıtını verdi. REKLAM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BERLİN'DE NET CEVAP: BİZİ TEHDİT ETMEYİN Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya'da Başbakan Olaf Scholz ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği öncesinde ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin bir soruya "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz" yanıtını verdi. İnsansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'NIN EUROFIGHTER KONUSUNDA TUTUMU Almanya, daha önce Türkiye’ye örtülü bir silah ambargosu uyguladı. Türkiye’nin terörle mücadelede Alman silahlarını kullanması, Almanya için sorun olarak görülüyor. Alman hükümetinin bir koalisyon olması nedeniyle bu tür kararlar hükümet krizlerine de neden olabiliyor. Nitekim Suudi Arabistan’ın 2023 yılı Temmuz ayında tedarik etmek istediği Eurofighter savaş uçakları, Yemen’de kullanılma olasılığı nedeniyle Alman hükümetinde tartışmalara neden oldu. Bu nedenle, Alman hükümetinin böyle bir talebe yanıtı konusunda yine görüş ayrılıkları yaşanması muhtemel. REKLAM Anadolu Ajansı'nın konuya ilişkin hazırladığı habere göre ise İspanya ve Birleşik Krallık, Almanya’nın uçak satışını engelleme girişimlerinden rahatsız. Uçağın maliyetine yönelik eleştiriler mevcutken maliyeti düşürmenin en mantıklı yolu olan "daha fazla üretimin" önünün kesilmesi, konsorsiyumun devamlılığına şüpheyle bakılmasına neden oluyor. Birleşik Krallık ve Almanya’nın Geleceğin Savaş Hava Sistemi (FCAS) yani 6'ncı nesil uçak üretimi ile ilgili çalışmalarına kaynak yaratmak adına Eurofighter savaş uçaklarının pazarlanması konusundaki engellerin kaldırılması gerekiyor. Bu projenin maliyeti 100 milyar Euro civarında. Almanya da bu maliyet sebebiyle projeden çekilmek istiyor. Ayrıca Almanya, Birleşik Krallık’ın Tempest Projesi'ne katılarak iki ayrı proje yerine Birleşik Krallık, Japonya ve İtalya ile birlikte 6'ncı nesil uçak üretebileceği tek projeye dahil olmak istiyor. Avrupalı devletlerin F-35, Rafale ve F-16’lara yöneldiği bugünlerde Almanya’nın Türkiye’ye satışı engellemesi, aslında Almanya’nın pahalı bulduğu 6'ncı nesil uçak programını zora sokacak bir yaklaşım olarak öngörülüyor.

EUROFIGHTER'IN ÖZELLİĞİ Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılan Eurofighter Typhoon, 2 adet Eurojet EJ200 motoruna sahip, tek ve çift pilotlu versiyonları olan, en yüksek hızı 2.390 km/s olan bir uçak olarak öne çıkıyor. REKLAM Eurofighter Typhoon, harp başlıklı füzeler, hava ve hava-yer füzelerini taşıyabilmesinin yanısıra 27 mm Mauser BK-27 topuna da sahip. Bugüne kadar Eurofighter Typhoon 7 ülkenin envanterinde bulundu. Bu ülkeler ise Almanya, İngiltere, İtalya, Avusturya, İspanya Umman ve Suudi Arabistan'dı. Toplam satılan Eurofighter Typhoon sayısı ise 550’den fazla oldu. Eurofighter Typhoon ve F-16 savaş uçakları görünmezlik teknolojisine sahip değil. Öte yandan Eurofighter, teknoloji ve kapasite bağlamında çok rollü görevler icra edebilecek iyi bir uçak olarak görülüyor. Servis tavanı yani çıkabildiği irtifa F-16’dan daha iyi. Sürat yüksek olmakla birlikte hız yakıt tüketimini sınırlıyor. Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'na konuşan Doç. Dr. Murat Aslan "Karşılaştırma yapmak gerekirse Eurofighter, Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte manevra kabiliyeti, servis tabanı ve sürati Rafale’den daha iyi" açıklamasında bulundu. * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.