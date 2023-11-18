Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği Elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, motor gücü 160 kW'nın altında kalan otomobillerde matrah limitleri artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yüzde 10 ÖTV dilimine giren elektrikli otomobiller için esas alınan matrah limiti 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

Elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, motor gücü 160 kW'ın altındaki elektrik otomobillerin ÖTV oranını belirleyen matrah, yani vergisiz fiyat limiti artırıldı.

Buna göre, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin TL'den, 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı.

Böylece, daha fazla elektrikli otomobilin yüzde 10 ÖTV dilimine girmesinin de önü açılmış oldu. Ayrıca, elektrikli otomobillere sağlanan dolaylı teşvikin de kapsamının genişletildiği söylenebilir.