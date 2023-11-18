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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Angelino krizi: Leipzig ile görüşmeler başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Angelino krizi: Leipzig ile görüşmeler başladı!

        Galatasaray, 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesine 3 maç kalan Angelino için Leipzig ile pazarlıklara başladı. Alman basınına göre, görüşmeler iki taraf için de istenildiği gibi gitmiyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:58
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        Galatasaray üç maçta daha oynarsa 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino için Leipzig ile görüşmelere başladı.

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        Almanya'nın köklü gazetelerinden Bild'in haberine göre Galatasaray, kiralık olarak gelen Angelino'nun sözleşmesinde yer alan '20 maç oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma maddesi zorunlu hale gelir' maddesini kaldırmak istiyor.

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        LEIPZIG BONSERVİSİNİ İSTİYOR

        Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder ise sarı-kırmızılıların bu isteğine karşın sözleşmeden taviz vermeyeceklerini söylerken, 20 maç oynaması halinde 6 milyon Euro'luk ödemenin yapılmasını bekledikleri cevabını verdi.

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        "TÜRK KULÜBÜ, LEIPZIG'İ TEHDİT EDİYOR"

        "Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda da yedek oturtabileceği ve bu durumu görüşmelerde bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.

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        Galatasaray'a sezon başında 1.5 milyon Euro bedelle kiralanan Angelino bu sezon çıktığı 17 resmi maçta takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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