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        Haberler Dünya Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı

        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı

        ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'nin nihai olarak Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini" kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 01:06 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:15
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        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
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        The Washington Post gazetesinde makale kaleme alan Biden, Gazze ve Batı Şeria'nın geleceğine dair "Barış için çabalarken, nihayetinde Gazze ve Batı Şeria yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında yeniden birleşmeli." ifadesini kullandı.

        Biden, iki devletli bir çözüm için çalıştıklarına işaret ederek, "Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka yapılmamalı ve toprakları daraltılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

        İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetlerinde artış olduğu bilinirken Biden, Batı Şeria'da sivillere saldıranlara karşı vize yasağı uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

        "AŞIRI ŞİDDETİN DURDURULMASI İÇİN ISRARCI OLDUM"

        Biden, makalede, "İsrail liderlerine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı aşırı şiddetin durdurulması ve şiddeti uygulayanların sorumlu tutulması gerektiğine dair ısrarcı oldum." değerlendirmesini yaptı.

        Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünü tamamen ellerinde tutacakları" yönündeki sözleri tepki çekmişti.

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