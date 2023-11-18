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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme! - Güncel haberler

        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!

        Bursa'da, diş ağrısı nedeniyle götürüldüğü özel diş kliğinde genel anestezi yapılarak 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu işlemi uygulanan, eve geldikten sonra fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez´in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü diş kliniğini mühürleyip 1 ay süreyle kapattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:16
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        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
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        Bursa'da yaşayan Elena-Aydın Sönmez, tek çocukları olan Deniz Sönmez'i (5), diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım'da, özel diş kliniği zincirinin Hürriyet Mahallesi'ndeki şubesine götürdü.

        KÜÇÜK ÇOCUK RAHATSIZLANDI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, muayene sonrası dişlerinde çürük tespit edilen çocuğa, genel anestezi altında narkoz verilip, operasyon yapıldı. 1 dişi çekilip, 4 dişine de dolgu yapılan çocuk, narkozun etkisini yitirmesiyle rahatsızlandı.

        KANAMASI VARKEN TABURCU EDİLDİ

        Ağzında yoğun kanama olan çocuğun, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi.

        ORGAN YETMEZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

        Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşınca ailesinin götürdüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alınan Deniz Sönmez, 13 Kasım sabahı, oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

        Deniz Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Keles ilçesi kırsal Denizler Mahallesi'nde toprağa verildi.

        BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili olarak, Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Deniz Sönmez'e operasyon öncesi sedasyon uygulanarak uyutuldu.

        NARKOZ HORTUMU GENİZ ETİNİ DELİYOR

        Aile ise çocuklarına genel anestezi yapıldığını ancak bunun öncesinde bir test yapılmadığını öne sürüp, operasyon sırasında çocuğun boğazına takılan hortumun geniz etini deldiği ve buna bağlı olarak gelişen kanamanın, Deniz Sönmez'in ciğerlerine dolduğu belirtildi.

        Aile, anestezi uzmanı ve hemşiresinin de narkozdan ayılma sürecini beklemeden klinikten ayrıldığını iddia etti. Soruşturma kapsamında Deniz Sönmez'in annesi Elena ile babası Aydın Sönmez, polis merkezine gidip ifade verdi. İfadelerinde, diş kliniğindeki ihmaller zinciri sebebiyle çocuklarının öldüğünü öne süren çift, klinik çalışanlarından şikayetçi oldu.

        DİŞ KİLİNİĞİ MÜHÜRLENDİ

        Diş kliniği, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 ay süreyle mühürlendi. Kliniğin mühürlenen kapısına, "16.11.2023 tarih ve 229439732 Sayılı Sağlık Bakanlığı oluruna istinaden 1 ay süreyle mühürlenmiştir" yazısı yazıldı.

        SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda, soruşturma ve incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alındığı belirtildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

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