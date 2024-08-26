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        Haberler Dünya Kremlin: Telegram'ın kurucusu Durov'un neyle suçlandığını bilmiyoruz | Dış Haberler

        Kremlin: Telegram'ın kurucusu Durov'un neyle suçlandığını bilmiyoruz

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yorum yapmak için erken olduğunu belirterek, "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz." dedi. Fransa ise, Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:13
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        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
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        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı Haberi Görüntüle

        Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

        Ukrayna ordusunun Kursk’a yönelik saldırısına yanıt vermek zorunda olduklarına işaret eden Peskov, "Elbette, bu tür düşmanca eylemler uygun bir yanıt vermeden bırakılamaz. Yanıt kesinlikle olacaktır." diye konuştu.

        Kursk saldırılarının, Rusya ile Ukrayna arasındaki gizli müzakereleri etkilediğine yönelik iddiaları da yalanlayan Peskov, "Müzakere yoktu ve müzakere konusu şu anda önem düzeyini kaybetti." dedi.

        Durov’un Fransa’da gözaltına alınması

        Peskov, Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz. Bu konuda henüz resmi bir açıklama duymadık." ifadelerini kullandı.

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        Yorum yapmadan önce durumun netleşmesi gerektiğini belirten Peskov, "Bu olmadan herhangi bir açıklama yapmak muhtemelen yanlış olur. Suçlamalar açıklanana kadar bekleyelim. Sonrasında, bazı ön değerlendirmeler yapılır." dedi.

        Peskov, geçen hafta aynı günlerde Bakü’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Durov’un burada görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik bir soruya ise "Hayır." yanıtını verdi.

        Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos’ta Fransa’da gözaltına alındığı belirtilmişti.

        Fransız yargı makamları, Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzatma kararı aldı.

        24 Ağustos'ta yerel saatle 20.00 civarında Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınan Durov'un gözaltı süresi iki gün uzatıldı.

        Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da hakkında suç duyurusunda bulunularak tekrar gözaltına alınmasına karar verilebilir.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da dün Fransa'ya Durov'a erişim talep eden nota verildiğini bildirmişti.

        Telegram'dan yapılan yazılı açıklamada, Durov’a yönelik suçlamalar "saçmalık" şeklinde nitelendirilmişti.

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