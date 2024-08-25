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        Haberler Dünya Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı | Dış Haberler

        Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı

        Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, dün akşam saatlerinde Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındı. 2014 yılında ülkesi Rusya'dan ayrılarak BAE'de yaşamaya başlayan Pavel'in neden gözaltına alındığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:23
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        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
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        Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındı.

        Fransız TF1 televizyonunun haberine göre, Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Durov, başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

        Durov'un neden gözaltına alındığı bilinmezken Fransa'da hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.

        Telegram, Reuters'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi. Fransız İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yapmadı.

        PAVEL DUROV KİM VE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

        Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Rusya doğumlu Durov, Telegram'ı kardeşiyle birlikte 2013 yılında kurdu. Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nın da kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etti.

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        Durov'un Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip olduğu biliniyor.

        Nisan ayında ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği demeçte "Herhangi birinden emir almaktansa başka bir yerde özgür olmayı tercih ederim" ifadeleri gündem olmuştu. Durov, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalacağını söylemişti.

        Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Telegram, her iki taraftan da savaş ve çatışmalara dair bilgilerin ana kaynağı haline geldi.

        "TELEGRAM'DAKİ YASA DIŞI İÇERİKLER" İDDİASI

        Telegram'ın artan popülaritesi, Fransa da dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkenin güvenlik ve veri ihlali endişeleriyle ilgili incelemelerine yol açtı.

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        Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı iddia ediliyor.

        Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

        MUSK'TAN 'PAVEL SERBEST BIRAKILSIN' ÇAĞRISI

        Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Pavel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pavel'in serbest bırakılması gerektiği mesajını verdi.

        RUSYA: DURUMU NETLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

        Rusya Dışişleri Bakanlığının, Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin durumu netleştirmeye çalıştığı bildirildi.

        Rusya’nın Paris Büyükelçiliğinden Rus haber ajansı TASS’a yapılan açıklamada, Durov’un temsilcilerinin elçilikle temas kurmadığı belirtildi.

        Rus diplomatların buna rağmen durumu netleştirmek için çalışmalara başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, konuya ilişkin gerekli adımların atıldığı kaydedildi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Batılı sivil toplum örgütlerinin, Rusya’nın Telegram’a 2018’de erişim engeli getirmesine tepki gösterdiğini anımsatarak, “Sizce bu sefer Paris'e çağrıda bulunarak Durov'un serbest bırakılmasını talep edecekler mi yoksa dillerini mi yutacaklar?” ifadesini kullandı.

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        Öte yandan, Rus milletvekili Vladislav Davankov da yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a çağrıda bulunarak, Durov’un siyasi gerekçelerle gözaltına alınış olabileceğini belirtti.

        Durov’un tutuklanması halinde Telegram kullanıcılarının kişisel bilgilerinin de tehlikeye girebileceğine işaret eden Davankov, Rusya Dışişleri Bakanlığının Durov'un serbest bırakılması için Fransız makamlarına başvurması gerektiğini söyledi.

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        #telegram
        #Pavel Durov
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