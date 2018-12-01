Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Trump’ın Rusya’da gerçekleştirmek istediği bir inşaat projesi sebebiyle Rusya başkanlık yönetimi ile iletişime geçtiğini doğruladı.

Peskov kendi e-postasının Kremlin’in internet sayfasında yer aldığını ve her gün çok sayıda mail aldıklarını belirterek Cohen’in’de bir inşaat projesi için kendileri ile iletişime geçtiğini, bunun üzerine Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Peskov, "Onlara yönetimin inşaat projeleri ile meşgul olmadıklarını söyleyerek, yatırım yapmak istiyorlar ise onları St. Petersburg’daki Ekonomi Forum’una davet ettiğimi aktardım" dedi.

Cohen, Moskova'da Trump Towers inşa etme planıyla ilgili olarak Rusya’da yürütülen çalışmalar konusunda 2017 yılında ABD Senatosu Seçim Komitesi'ne karşı verdiği beyanların doğru olmadığını itiraf etmişti.

Konu üzerine açıklama yapan Trump ise eski avukatının yalan söylediğini ifade etmişti. Cohen’in zayıf bir karakteri olduğunu belirten Trump, "Michael Cohen yalan söylüyor ve benimle alakası olmayan şeylerle ilgili olarak cezasını azaltmaya çalışıyor" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ