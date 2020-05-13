Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, ülkesinin basınına koronavirüs süreci ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kruse, ülkesine özlem duyduğunu belirtip, "Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de, içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum" dedi.

32 yaşındaki futbolcu, "Koronavirüs salgını sonrasında ekonomi nasıl olacak, maaşlar nasıl ödenecek, para nasıl hareket edecek, kulüpler oyuncuları göndermeye mi çalışacak ya da daha fazla transfer mi yapmak isteyecek, bilmiyorum. Şu anda tek bildiğim, gelecek yıl da burada gibi gözüküyorum" diyerek sözlerine devam etti.