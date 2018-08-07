Dünyaca ünlü şarkıcı Alicia Keys'in ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Sedona'da yaptığı tatilde gölette yüzerken Kubat'ın 'Halkalı Şeker'ini dinlerken görüntülendiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşması oldukça dikkat çekmişti. Sosyal medyada kısa sürede TT olan paylaşım hakkında Kubat'ın yorumunun ne olacağı merak ediliyordu.

Habertük'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Grammy ödüllü Alicia Keys'in dinlediği türkücü Kubat değil. Keys'in paylaşımına nasıl bir yorum yapmak istediği yönündeki soruya Kubat'tan cevap geldi.

Ünlü türkücü Alicia Keys'in gölette yüzerken 'Halkalı Şeker'i dinlediği türkücünün kendisi olmadığını belirterek "Paylaşımı gördüm. Çok sevindim ama şaşırmadım. Çünkü türkülerin bu kadar sevilmesi ve dünyada da dinleniyor olması şaşırtıcı değil. Aslında paylaşımdaki yorumcu ben değilim ama çoğu kişi ‘Halkalı Şeker'i benden duyduğu için bana mal etti. Türkülerimiz adına güzel bir paylaşım oldu" dedi.

Sosyal medyada 13 milyon 200 bin takipçisi olan Alica Keys'in dinlediği türkücünün kim olduğu ise henüz aydınlığa kavuşmadı.

İşte o paylaşım:

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