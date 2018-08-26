Kubilay Aka'nın sevgilisi Miray Daner 2 ayda 12 kilo verdi

Geçtiğimiz günlerde, sevgilisi Kubilay Aka ile görüntülenen Miray Daner'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Ortalama iki aylık sürede fazla kilolarından kurtulan Daner'in bu kilolardan kurtulma sebebinin yeni sezonda yer alacağı proje olduğu öğrenildi