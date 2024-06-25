Kübra'nın öldüğü İznik Gölü'nde denetimler artırıldı

İlçede Ali Kaptan olarak bilinen Ali Karaman ise son zamanlardaki boğulma olaylarının dikkatsizlik ve kurallara uymamaktan yaşandığını söyledi.

Karaman, "İznik Gölü'nde anlık değişimler yaşanıyor. Her şey çok güzel giderken, hava sıcak göl durgunken bir anda hava patlayıp sizi alabora edebilir. Burada özellikle tekne ve jet ski sahipleri nasıl araçlarınıza bindiğinizde emniyet kemeri takıyorsanız mutlaka can yeleğinizi giyin ve giydirin bu çok önemli bir konu. İznik gölünde anlık derinleşmeler ve anlık hava değişimleri yaşayabilirsiniz, özellikle jet ski kullananlar balık ağlarına takılabilir ve takla atabilirler. Kötü sonuçların yaşanmaması için mutlak surete kurallara riayet edilmesi gerekir" diye konuştu.