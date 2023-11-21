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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de cansız beden bulundu

        İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nde cansız beden bulundu

        İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde cansız erkek cansız bedeni bulundu. Cansız beden olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:30 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:31
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        Küçükçekmece'de cansız beden bulundu
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        İstanbul'un Küçükçekmece Gölü'nde cansız beden bulundu.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine Küçükçekmece Gölü'nde cansız beden olduğu ihbarında bulundu.

        Cansız beden, dalgıç polisler tarafından gölden çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada cansız bedenin Hakan K.'ye (30) ait olduğu belirlendi.

        Ekiplerin çalışması sonrası cansız beden, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İhbarda bulunan görgü tanığı ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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