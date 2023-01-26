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Küçükçekmece'de kedilere eziyet eden caniden büyük ahlaksızlık

İstanbul Küçükçekmece'de kedilere yaptığı eziyetle sosyal medyada tepki seline yol açan Aytuğ Koyuncu'nun sicili oldukça kabarık çıktı! 45 ayrı suç işleyen Koyuncu'nun üstüne üstlük kendisine tepki gösterenlere cinsel organını göstererek mahalle sakinlerine meydan okuduğu belirtildi. Küçükçekmece'de toplanan vatandaşlar "bu adamın ceza almasını istiyoruz" diye konuştu

Küçükçekmece'de kedilere eziyet eden caniden büyük ahlaksızlık
HABERTURK.COM

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde site içindeki bina girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca şiddet görmüş, kediyi darbeden kişi, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

KORKU ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçükçekmece´de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu'nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti. Aytuğ Koyuncu´nun farklı tarihlerde site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansımıştı.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Aytuğ Koyuncu 2019 yılında da gündeme gelmişti.

Bir sitede kedilere baktığı için Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikayette bulunmuştu. Koyuncu şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.

Açılan davada mahkeme, sanığa "Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, "Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

ADETA SUÇ MAKİNASI ÇIKTI: 45 AYRI SUÇTA İMZASI VAR

Küçükçekmece'deki apartman sakinlerine hayatı zehir eden Aytuğ Koyuncu adeta suç makinası çıktı. Koyuncu'nun bugüne kadar 34 ayrı suça karıştığı öğrenildi.

SON MARİFETİ PES DEDİRTTİ: CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Koyuncu'nun son olarak da kendisine tepki gösteren apartman sakinlerinden bir kadına cinsel organını gösterip, hakaret ederek, tehditler savurduğu belirtildi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ORTAK EYLEM

Küçükçekmece'de bulunan Soyak ve Atakent sakinleri site önünde toplanarak tepkilerini ortaya koydu. Tepkili kalabalığın sözcülüğünü yapan bir vatandaş, "Canice, vahşice katledilen canlarımız için buradayız. Bunun yan ısıra bu cani bütün siteye hakaret edip, cinsel organını gösterdi. "2016'dan beri yapıyorum, hadi gelin yapabiliyorsunuz, yapın" diye bizlere meydan okudu. Çocuklarımızı korumak istiyorsak önce mahallemizdeki sokak hayvanlarını korumamız lazım. Sokak hayvanına dokunulan yerde insan sesini çıkarmıyorsa, o binada katliam yapılsa kimse kılını kıpırdatmaz" diye konuştu.

"BU ADAMIN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Site sakini bir kadın vatandaş da yaşadıklarını şöyle aktardı: Her gün takip etmeye başladım. Kendisini uyardım. Yönetime şikayet ettim. Arkamda olun dedim. Kendisine sevgi aşılanmamış, iyilikle yanaştım, uzlaşmaya gittim. Bu görüntülerden sonra ilgili makamlara başvurduk. Şikayetçi oluyoruz, maalesef gerisi gelmiyordu. Sonuna kadar Bu adamın ceza almasını istiyoruz. Sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.

"TELEFONUNU AÇIP 'HADİ BENİ KOV' DİYE TAHRİK EDİYOR"

Toplantıda bir konuşma yapan mahalle muhtarı " Vatandaşların yaşadığı süreci biliyorum.Sürekli şikayet almaktayım. Hatta Küçükçekmece adliyesinde davaya katıldım. Sonra muhtarlığa gelip hakaret ve tehdit etti. Delil yetersizliğinden bir şey olmaktı. Cinsel taciz, hayvana şiddet, çocuğa taciz var. Telefonu açıp 'hadi beni kov' diye tahrik ediyor" ifadelerini kullanırken, hayvan hakları savunucusu bir diğer vatandaş da "biz hem haklıyız, hem karakola davet edildik. Aytuğ Bey bizi şikayet etmiş. Sebebi onu rencide etmişiz. Adalet 1 sene 8 ay ceza veriyor sonrasında bu ceza erteleniyor" ifadelerini kullandı.

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