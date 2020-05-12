Kulak çınlamasının nedenleri

Kulak çınlaması; kişinin her iki kulağında ya da birinde meydana gelen ara ara veya sürekli bir şekilde duyduğu metal sesi şeklindeki oluşumlardır. Bazen bu tarz duyumlar kafanın içerisinden değil, dışarıdan da duyulur. Bazen uzun sürebilmekte ve kişinin sinirini bozabilmektedir. Çınlama oluşumları her yaştan olan kişilerde görülebilmektedir. Birçok nedeni olabilmektedir. Kulakta çınlamalar iki gruba ayrılarak incelenmektedir. Bunlar;

Sadece hasta kişi tarafından duyulan çınlamalar; sübjektif, diğer kişiler tarafından duyulan çınlamalar ise objektif çınlamalardır. Objektif çınlamalar; nedeni belirlenerek kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Sübjektif çınlamaların ise; tespit ve tedavisi daha zor olmaktadır.

Çınlama oluşmasının nedenleri;

Çınlama oluşumlarının nedeni kulağın kirlenmesinden kaynaklı basit bir neden olabilirken; orta kulak iltihabı, orta kulakta sıvı birikimi, kulak zarının delinmesi, alerji, tümör, şeker, tansiyon, kulak eklemlerinin sertleşmesi, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler sonucu meydana gelebilmektedir. Bunların haricindeki etkenlerden dolayı meydana gelende çınlamalar meydana gelmektedir. Bunlar;

Aşırı gürültü sonucu meydana gelen çınlamalar; yüksek ses sonucu orta kulakta zedelenme sonucu ortaya çıkan durumdur.

Kulak enfeksiyonları; orta kulak iltihabı ve sıvı birikmesi sonucu çınlamalar oluşabilmektedir.

Çene ve eklemlerde oluşan problemler; kulağa yakın kemiklerde oluşan problemler sonucu işitme sinirlerinin dolaylı olarak etkilenmesine bağlı olarak çınlamalar oluşmaktadır.

Kafa ve boyun travmaları; bu şekilde gelişen durumlarda baş dönmesi, hafıza kaybı ve baş ağrısı görülebilmektedir. İşitme sinirlerinde hasar meydana gelmişse çınlama kalıcı olabilmektedir.

Meniere hastalığı; ara ara ataklar şeklinde çınlamalar görülmektedir.

Otoskleroz; kulaklardaki kemikçiklerde meydana gelen kireçlenme sonucu işitme kaybı oluşabilmektedir. Tedavisi sadece cerrahi müdahale olarak yapılmaktadır. Eğer çınlama da mevcutsa işitme sinirlerini de etkilemiş demektir.

Kulak çınlamasının teşhisinde en önemli faktör; çınlamanın ortaya çıkmasındaki sebebin bulunmasıdır. Bu durumlar çeşitli testler yapılması sonucu görülmektedir.

Kulak çınlaması için uygulanan belirli bir yöntem bulunmamaktadır. Çınlama nedenine yönelik tedavi edilmeye gidilmektedir. Yüksek sesten çınlama meydana gelmesi, yaşa bağlı ses kaybı ve ani ses travmaları sonucu oluşan çınlamalar ilaç ile tedavi edilmektedir.

Orta kulak iltihabı nedeniyle oluşan bir çınlama mevcut ise ona yönelik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalığın gerçek nedeninin tespit edilmesi, tedavinin olumlu sonuçlanmasında büyük etki sağlamaktadır.