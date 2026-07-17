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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

        Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

        Akbank Kısa Film Festivali, 23'üncü yılında sanat yönetmeni Senem Erdine'nin küratoryal vizyonuyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival için başvurular 1 Temmuz'da başladı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 14:51 Güncelleme:
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        Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

        Türkiye’de kısa filmin gelişimine katkı sağlamak ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla 2004 yılından bu yana düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali, 23. yılında kısa film alanındaki yeni üretimleri, yaratıcı yaklaşımları ve farklı anlatı biçimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 16 – 24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında ‘Ulusal Yarışma’, ‘Uluslararası Yarışma’,’ Forum Senaryo Yarışması’ ve ‘Yeni Yetenekler Kısa Film Yarışması’ bölümleri için başvurular 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. Tüm yarışma bölümleri için başvurular 11 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

        Senem Erdine sanat yönetmenliğinde kurgulanacak 23. Akbank Kısa Film Festivali, kısa filmi bağımsız bir sinema formu olarak ele alan, bu alanın dönüşümünü yakından izleyen ve yeni anlatı olanaklarını görünür kılan bir yaklaşımla yoluna devam edecek. Festival, kısa film dünyasında öne çıkan yeni eğilimler etrafında düşünme ve tartışma zemini kurarken, üretimi hem düşünsel hem de pratik düzeyde destekleyen ve genç sinemacılara uluslararası platformda görünürlük kazandıran bir karşılaşma alanı olmayı sürdürecek.

        23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma başvuru formlarına akbanksanat.com'dan ulaşabilirsiniz.

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