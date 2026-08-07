Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Barbie The Movie: In Concert İstanbul'a geliyor

        Barbie The Movie: In Concert İstanbul'a geliyor

        Barbie The Movie: In Concert, 19 Eylül'de İstanbul Volkswagen Arena'da izleyiciyle buluşacak. Gişe rekorları kıran filmin ödüllü müziklerine, tamamı kadın müzisyenlerden oluşan The Barbie Land Sinfonietta orkestrası canlı performansla eşlik edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 17:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Barbie' şarkılarıyla İstanbul'a geliyor

        Kültürlerarası kurduğu güçlü bağ sayesinde 1959 yılından bu yana nesiller arasında ortak bir dil hâline gelen Barbie, bu etkiyi sahneye taşıyor. Güzellikten modaya kadar elliyi aşkın kategoride var olan güçlü iş birlikleriyle dünyanın dört bir yanından her yaşta hayrana ulaşan ve farklı kitleler arasında bir köprü kuran Barbie, Barbie The Movie filmini bu kez 19 Eylü'de Volkswagen Arena’da canlı bir performans eşliğinde izleyicilerle buluşturuyor.

        En İyi Özgün Şarkı dalında kazandığı Oscar da dahil olmak üzere 8 Akademi Ödülü’ne aday olan ve 120’den fazla ödül kazanan Barbie The Movie filminin canlı performansını gerçekleştirecek olan The Barbie Land Sinfonietta Orkestrası’nı Macy Schmidt yönetecek.

        Etkinlikte “Yılın Şarkısı”, “Görsel Medya İçin Yazılmış En İyi Şarkı” ve “Görsel Medya İçin En İyi Derleme Film Müziği” kategorileri dahil olmak üzere 3 kategoride GRAMMY Ödülü kazanan filme ait orkestral parçaların yanı sıra soundtrack albümünün sevilen pop şarkıları da sahnelenecek. The Barbie Land Sinfonietta Orkestrası’nın canlı performansı için biletler 10 Ağustos'ta Biletinial'da stışa çıkacak.

        Etkinliğin tüm izleyiciler için unutulmaz bir deneyim olacağını ifade eden Mattel Global Canlı Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Julie Freeland, “Barbie filmini sinemada hep birlikte deneyimlemiştik. Şimdi de bu hikâyeyi canlı bir orkestra eşliğinde, sürükleyici bir müzikal performansla yeniden yaşayacağız” dedi.

        .png
        .png

        Barbie’nin nesiller boyu ilham verme misyonundan kendisinin de derinden etkilendiğini ifade eden Sinfonietta’nın kurucusu Macy Schmidt, “Müzik, Barbie filmine çok büyük bir duygu ve heyecan katıyor; Mark Ronson ve Andrew Wyatt’ın nefes kesici orkestral film müziği ile filmin ikonikleşen pop soundtrack albümü, hikâyeye baştan sona eşlik ediyor. Mattel ile birlikte çalışmaktan özellikle heyecan duyuyorum. Barbie’nin nesiller boyu verdiği bu mesajı sahneye taşımanın tamamı kadınlardan oluşan bir orkestrayla yapmaktan daha iyi bir yolu olamazdı” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #barbie
        #Volkswagen Arena
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu taş 70 milyon yıllık!
        Bu taş 70 milyon yıllık!
        Mourinho kanunları!
        Mourinho kanunları!
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Emekli işçiye rapor parası var mı?
        Emekli işçiye rapor parası var mı?