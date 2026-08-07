Barbie The Movie: In Concert İstanbul'a geliyor

Kültürlerarası kurduğu güçlü bağ sayesinde 1959 yılından bu yana nesiller arasında ortak bir dil hâline gelen Barbie, bu etkiyi sahneye taşıyor. Güzellikten modaya kadar elliyi aşkın kategoride var olan güçlü iş birlikleriyle dünyanın dört bir yanından her yaşta hayrana ulaşan ve farklı kitleler arasında bir köprü kuran Barbie, Barbie The Movie filmini bu kez 19 Eylü'de Volkswagen Arena’da canlı bir performans eşliğinde izleyicilerle buluşturuyor.

En İyi Özgün Şarkı dalında kazandığı Oscar da dahil olmak üzere 8 Akademi Ödülü’ne aday olan ve 120’den fazla ödül kazanan Barbie The Movie filminin canlı performansını gerçekleştirecek olan The Barbie Land Sinfonietta Orkestrası’nı Macy Schmidt yönetecek.

Etkinlikte “Yılın Şarkısı”, “Görsel Medya İçin Yazılmış En İyi Şarkı” ve “Görsel Medya İçin En İyi Derleme Film Müziği” kategorileri dahil olmak üzere 3 kategoride GRAMMY Ödülü kazanan filme ait orkestral parçaların yanı sıra soundtrack albümünün sevilen pop şarkıları da sahnelenecek. The Barbie Land Sinfonietta Orkestrası’nın canlı performansı için biletler 10 Ağustos'ta Biletinial'da stışa çıkacak.

Etkinliğin tüm izleyiciler için unutulmaz bir deneyim olacağını ifade eden Mattel Global Canlı Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Julie Freeland, “Barbie filmini sinemada hep birlikte deneyimlemiştik. Şimdi de bu hikâyeyi canlı bir orkestra eşliğinde, sürükleyici bir müzikal performansla yeniden yaşayacağız” dedi.

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Barbie’nin nesiller boyu ilham verme misyonundan kendisinin de derinden etkilendiğini ifade eden Sinfonietta’nın kurucusu Macy Schmidt, “Müzik, Barbie filmine çok büyük bir duygu ve heyecan katıyor; Mark Ronson ve Andrew Wyatt’ın nefes kesici orkestral film müziği ile filmin ikonikleşen pop soundtrack albümü, hikâyeye baştan sona eşlik ediyor. Mattel ile birlikte çalışmaktan özellikle heyecan duyuyorum. Barbie’nin nesiller boyu verdiği bu mesajı sahneye taşımanın tamamı kadınlardan oluşan bir orkestrayla yapmaktan daha iyi bir yolu olamazdı” dedi.