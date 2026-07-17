'Harry Potter ve Ateş Kadehi' konsere geliyor

Harry Potter'ın büyülü dünyasının 25. yılı kutlanırken, Harry Potter™ Film Concert Series'in dördüncü filmi Harry Potter ve Ateş Kadehi In Concert, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul ve Ankara'da izleyicisiyle buluşuyor.

Patrick Doyle'un unutulmaz müzikleri, Şef Benjamin Pope yönetimindeki dev senfoni orkestrası tarafından filmle tamamen senkronize şekilde canlı olarak icra edilirken, Harry Potter ve Ateş Kadehi yüksek çözünürlükte dev perdeye yansıtılacak. Sinema ve canlı müziği bir araya getiren bu eşsiz deneyim, izleyicileri yeniden Hogwarts'ın büyülü dünyasına davet ediyor.

2016 yılında başlayan turne, bugüne kadar 48'i aşkın ülkede gerçekleştirilen 3.000'den fazla performansla 4,5 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Türkiye'de de Piu Entertainment organizasyonuyla büyük ilgi gören seri, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahnelenen ilk üç filmiyle Nisan 2025'ten bu yana yaklaşık 70 bin izleyiciyi ağırladı. Şimdi ise Harry Potter ve Ateş Kadehi In Concert ile büyülü yolculuğunu sürdürüyor.

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Uluslararası Film Müziği Eleştirmenleri Birliği (IFMCA) Ödülü ile ASCAP Film & Television Music Award'a layık görülen Patrick Doyle'un etkileyici besteleri; Harry, Ron ve Hermione'nin şimdiye kadarki en tehlikeli yolculuğuna güçlü bir duygusal derinlik katıyor. Ejderhalar, Üçbüyücü Turnuvası ve karanlığın yükselişi, bu unutulmaz film-konser deneyiminde canlı orkestranın eşliğinde yeniden hayat buluyor.

Film, orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Canlı orkestra, film boyunca performansıyla hikâyeye eşlik ederken, izleyiciler Harry Potter temalı kostüm ve aksesuarlarıyla etkinliğe katılarak büyülü dünyanın bir parçası olabilecek.

Etkinliğin biletleri Biletinial, Bubilet, Biletix ve Passo üzerinden satışa çıktı.

Etkinlik Takvimi

Volkswagen Arena / İstanbul28 Kasım Cumartesi – 15.00

28 Kasım Cumartesi – 20.00

ATO Congresium / Ankara13 Aralık Pazar – 14.00

13 Aralık Pazar – 19.