Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Sinema bitmez
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bu yılki son durağı olan Antalya Kültür Yolu Festivali'nde açıklamalarda bulundu. Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Türkiye'de insanların kültür - sanat etkinliklerine kolay ulaşımını sağladığını, yurt dışında ise ülkemizin tanıtımında önemli bir paya sahip olduğunu dile getirdi. Mehmet Nuri Ersoy, düşük gişelerden dolayı zor günler geçiren sinemacıların da yüreklerine Antalya'dan su serpti. Ersoy, bu konuda "Pazar, zaman zaman daralabilir ama sinema bitmez. Ben, sinema filmlerinin sinema salonlarında izlenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021’de başlatılan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, gördüğü ilgi üzerine 2022’den itibaren Türkiye Kültür Yolu Festivalleri adı altında ülke geneline yayılmaya başladı.
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, gerek düzenlenen etkinlik, gerek katılım sağlayan sanatçı gerekse düzenlendiği alanların toplam yüzölçümü açısından dünyanın en büyük festivali olmaya aday. Öyle ki Guinnes Rekorlar Kitabı'na girebilecek özelliklere sahip.
2022'de İstanbul’daki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin yanı sıra; şu festivaller düzenlendi.
• Başkent Kültür Yolu Festivali… Ankara
• Troya Kültür Yolu Festivali… Çanakkale
• Sur Kültür Yolu Festivali… Diyarbakır
• Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali… Nevşehir
• Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali… Konya
Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali çerçevesinde sergi açan ressamlarla sohbet etti.
Bu festivallere, 2023’te 5 şehir daha eklenerek Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 11 şehre çıkarıldı.
• Sümela Kültür Yolu Festivali… Trabzon
• Palandöken Kültür Yolu Festivali… Erzurum
• GastroAntep Kültür Yolu Festivali… Gaziantep
• Efes Kültür Yolu Festivali… İzmir
• Antalya Kültür Yolu Festivali… Antalya
CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA 100 GÜN
11 şehri kapsayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nde toplam etkinlik sayısı 4 bini geçerken, festivallerde çalışma yapan sanatçı sayısı ise yaklaşık 30 bin.
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle 100 güne yayıldı. Festivaller dizisinin bu yılki son durağı olan Antalya Kültür Yolu Festivali sürüyor.
12 Kasım’da sona erecek olan Antalya Kültür Yolu Festivali’nin programında 50’ye yakın mekânda sergilerden, konserlere; söyleşilerden tiyatro oyunlarına kadar kültür sanatın birçok dalında 500’den fazla etkinlik bulunuyor.
Elbette gastronomi ve arkeoloji de diğer festivallerde olduğu gibi Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ana başlıkları arasında yer alıyor.
"FESTİVAL SAYESİNDE TANITILIYOR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali’ni; "Kültürümüz, mutfağımız, sanatımız, tarihimiz, kültür varlıklarımız, kısacası bize ait olan birçok unsur bu festival sayesinde tanıtılırken, anlatılırken, yaşatılırken ve geleceğe aktarılırken adeta bu devasa kültürel enerjiyi doğrudan turizme aktarmış oluyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin bilinirliği arttıkça özellikle doğrudan uçuş destinasyonlarından bu etkinliklere hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi göstereceğini göreceğiz. Bunun gerçekleşmesi, sürdürülebilirliği de beraberinde getirecek. İnsan kaynağından ürün çeşitliliği ve tedarikine kadar birçok noktada turizm ve bağlantılı sektöre ciddi bir avantaj sağlamış olacak" sözleriyle açtı.
AMAÇ TURİZM SEZONUNU GENİŞLETMEK
Antalya Kültür Yolu Festivali’nin kasım ayında düzenlenmesinin nedeni, şehirde turizm sezonunu, 12 aya yaymak. Festival, nispeten daha sakin bir dönemde düzenlenerek şehirdeki hareketliliğin daha uzun bir sürece yayılmasının amaçlandı.
"ADİL BİR YAKLAŞIM SERGİLİYORUZ"
Kültür ve sanata kolay ulaşımı, markalaşmayı ve Türkiye'nin yurt dışında tanınırlığının artmasını sağlama adına düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, her yıl yeni eklenecek 5 şehirle genişleyecek.
Turizm potansiyeli olan büyükşehirlerde düzenlenen / düzenlenecek olan festivalin her bölgeyi kapsayacak şekilde adil bir yaklaşım sergilediklerini söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, yeni 5 şehrin hangilerinin olacağını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirtti.
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde daha çok yabancı sanatçının yer alması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğünün altını çizen Ersoy, bir sonraki dönemde 5 şehrin daha eklenmesiyle Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin yılın 8 ayına yayılacağını dile getirdi. Mehmet Nuri Ersoy, turizmde ürün çeşitliliğini artırmanın önemine de değindi. Ersoy, turizmin nitelikli olmasının ne kadar önemli olduğunu belirtti.
"RAKAMLAR, BAĞIŞIKLIĞIMIZIN GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de süren çatışmaların Türkiye'deki turizmi nasıl etkileyeceği konusunda ise düşüncelerini şöyle aktardı: Dünyada her zaman kriz oldu, oluyor ve gelecekte de olacak. Önemli olan krizlere karşı bağışıklığın ne kadar güçlü olduğu. Turizm rakamları, ülke olarak bağışıklığımızın ne kadar güçlü olduğunu gözlör önüne seriyor.
ŞEHİRDE 7 KİLOMETRELİK KÜLTÜR SANAT YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Nuri Ersoy, açılıştan hemen sonra eşi Pervin Ersoy ile yaklaşık 7 kilometreyi bulan kültür - sanat yürüyüşüne çıktı. Yürüyüş yolu üzerindeki sergileri, müzeleri ziyaret eden, etkinlikleri seyreden Ersoy, esnafla da sık sık sohbet ederek onlara Antalya Kültür Yolu Festivali’nin şehre katacağı katma değerlerden söz etti.
TARİHİ MEKÂNLAR VE ARKEOLOJİK KAZILAR DA FESTİVAL ÇERÇEVESİNDE
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde üzerinde önemle durduğu ana başlıklardan biri tarihi mekânlar - eserler ve arkeolojik kazılar.
Festivaller dizisinde katıldığım Sümela Kültür Yolu Festivali, Troya Kültür Yolu Festivali ve Antalya Kültür Yolu Festivali’nde bu konuya gösterilen önemi yerinde görme imkânı bulurken, diğer 8 şehirde de durumun farklı olmadığını Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı’nın hazırladığı bültenlerle görmek mümkün.
TÜRKİYE; EN ÇOK KAZI YAPAN ÜLKE
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özellikle son yıllarda arkeolojik kazılara büyük oranda ilgi göstermesiyle Türkiye; dünyada en çok, en etkili ve yoğun şekilde kazı yapan ülke konumunda bulunuyor. Zira; 2022'de 730 noktada kazı çalışması gerçekleştirildi. 2023'ün Kasım ayına kadar olan süreçte ise bu sayı 650'yi geçti. Yıl sonuna kadar ise 700'e ulaşacak. Bakanlığın üzerinde en çok durduğu kazılardan biri de kazı başkanlığını Prof. Dr. Feriştah Alanyalı’nın yaptığı Side Antik Kent kazısı…
"TURİZMİ GÜNEŞ VE DENİZLE SINIRLAMIYORUZ"
Side Antik Kent Kazısı, Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ana unsurlarından biri olarak belirlendi. Bunun nedeni de yabancı turistlerin ilgisini artırmak. Antalya’daki turizmi deniz ve güneşle sınırlandırmamak.
Side Antik Kenti'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı ile başlattıkları ‘Turkish Riviera’ markalaşma projesiyle yoğun tanıtım kampanyaları yürütürken bir yandan da kültürel miras alanlarını kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırmaya, kültür turizmine kazandırmaya başladıklarını belirterek şunları söyledi: Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da turizmi deniz, kum ve güneşle sınırlandırmayı asla kabul etmiyoruz. Buz dağının görünen kısmıyla yetinmeyeceğiz. 2022 Kasım ayı itibarıyla Side bu yaklaşımımızın, bu projemizin merkezindeki yerini aldı. Var olan çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Elbette ülke olarak bu kadar fazla medeniyet mirasımız varken projemizi tek bir antik kentle sınırlandıramazdık. Geçen bir yıllık süreçte Alanya'daki Syedra, Kemer'deki Phaselis ve Olympos antik kentlerini de çalışmalarımıza dâhil ettik.
Kazı çalışmalarını kurtarma, ayağa kaldırma ve tanıtma olmak üzere 3 program dahilinde yürüttüklerini aktaran Mehmet Nuri Ersoy, her aşama için de çok ciddi finansman desteği sağladıklarını vurguladı.
Sadece Antalya’da 2023'te kazılar için 115 milyon lira ödenek aktardıklarını dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: Antalya’da 19 kazı başkanlığımız var, bunun 14'ü 12 aylık kazı başkanlığı. İlk etapta 115 milyon lira ödenek sağladık, yıl sonuna kadar 150 milyon lira daha ek kazı kaynağı aktaracağız. Restorasyon kaynaklarıyla bu sene sadece Antalya bölgesindeki 14 noktaya aktardığımız bütçe 400 milyon lirayı geçecek. Önümüzdeki yıl için de şu an itibarıyla 600 milyon liralık bir bütçe ayrıldı. İnşallah gelen projelerle bunu daha ileriye taşıyacağız. Biz bir kısıtlama koymuyoruz, hocalarımıza; “Siz kabul edebileceğimiz projelerinizi gönderin, biz hızlı bir şekilde onaylayıp onları hayata geçirmek için gerekli desteği vereceğiz” diyoruz.
Side Antik Kent'te düzenlenen etkinliklerden biri de Devlet Çoksesli Korosu'nun 'Carmina Burana' konseriydi.
Efes Antik Kenti'ne yönelik ‘Geleceğe Miras Sonsuz Efes’ projesinden de bahseden Mehmet Nuri Ersoy, Efes’teki kazıların 1860’lı yıllarda başladığını hatırlattı. Bölgede yabancı bilim heyetlerinin çalışma yürüttüğünü anımsatan Ersoy, ilk Türk bilim insanlarından birer koordinatör atama çalışmasının da Efes Antik Kent’te de yapıldığını dile getirerek şunları söyledi: Efes, 1860’lı yıllardan beri kazılıyor. Şu ana kadar yüzde 25'i gün yüzüne çıkarılmış. Yeni program başlattık, koordinatör hocayı da atadık. Yeni program dâhilinde son 60 yılda yapılmış kazı kadar çalışmayı, gelecek 4 yılda gerçekleştireceğiz. Başlangıçta 1 milyar liralık bir bütçe ayırdık. Bununla da sınırlı değiliz, projeler geldikçe bu bütçeyi de artıracağız. Oradaki kazı yapılma oranını yüzde 25'ten yüzde 45 seviyelerine kadar çıkaracağız.
Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu’nun her bir noktasında turizm trafiğini artırabilmek için arkeoloji çalışmalarına da ağırlık vereceklerini söyledi.
Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Nekropol Müzesi’nin açılışına da katıldı. Nekropol Müzesi’nin Türkiye'de ilk olduğunu belirten Ersoy, müzede kurtarma kazıları sırasında 866 mezar bulunduğunu söyledi.
İspanya, Roma, Vatikan ve Bulgaristan'daki nekropol müzelerini örnek gösteren Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün de Antalya’da Nekropol Müzesini açtık. Türkiye’nin ilk nekropol müzesi… M.Ö 3 - 4’üncü yüzyıla, M.S 5’inci yüzyıla tarihlenen mezarlar var. 2008’de burada başlatılan inşaat kazısı sırasında mezarlara ulaşıldı" dedi. Ersoy, bu konuda şunları kaydetti: Kurtarma kazıları sırasında 866 mezar bulundu. Buraya o dönemki belediye başkanımız Menderes Türel tarafından nekropol müzesi yapılması kararlaştırıldı. Bu çalışmalar Muhittin Böcek zamanında da devam ettirildi. Çalışmalar geçen sene tamamlandı ve temmuz ayı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. Biz de hızlı bir şekilde tefriş ihalelerini tamamlayıp, Kültür Yolu Festivaline yetiştirdik. Antalya Nekropol Müzesi’nde sadece bu bölgeden kalıntılar değil, aynı zamanda Antalya Müzesi’nden getirilen 400’den fazla obje de burada sergileniyor.
"TURİZMLE GERİ DÖNÜŞÜNÜ ALACAĞIZ"
Antalya Kültür Yolu Festivali çerçevesinde etkinliklerin düzenlendiği Side Antik Kenti'nin kazı başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, antik kentteki kazıların önemine değinerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği destekle 20 yılda yapılabilecek çalışmaları bir yıla indirdiklerini dile getirdi. Side Antik Kent'in turizm açısından oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Alanyalı, "Kazılara bugün harcama yapıyoruz ama yakın zamanda turizmle geri dönüşünü daha fazla alabileceğiz" dedi.
Side Antik Kent kazılarında Prof. Dr. Feriştah Alanyalı'nın ekibinde akademik düzeyde ve işçi olarak 150 kişi bulunuyor. O işçilerden bazıları Antalya'nın köylü kadınları.
Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Manavgat Taşağıl Mahalesi Kaymaz köyünden kazı alanına 45 dakikada gelen kadın işçilerin çalışmalarından son derece memnun olduğunu söyledi.
Kazı çalışmalarında uzman ekiple birlikte yer alan Fatma Babacan, Havva Döngel, Fatma Kayabaş, Şenay Keskin ve Hanife Babacan aylık 13 bin lira maaş alırken yaptıkları işi son derece sevdiklerini ve antik kentte çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
2023 sinema salonları açısından da Türk filmi yapımcıları açısından da pek bereketli geçmedi / geçmiyor.
2017 ile 2023 arasında toplam izleyici açısından % 55, film başına düşen izleyici açısından % 53’lük azalma gerçekleşti.
2017 ile 2023’ün bilet ücretlerini eşitleyecek olursak hasılat kaybı ise 2.556.781.572 TL.
* Bütün karşılaştırmalar 1 Ocak 2023 - 5 Kasım 2023 arasındaki döneme göre yapılmıştır.
"SİNEMADA DA ATILIM OLACAKTIR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemanın genel durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorumu şu şekilde cevapladı: Sinema bitmez. Zaman zaman pazarı daralabilir ama sonuç olarak bitmez. Ben sinema filmlerinin sinema salonlarında izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sinema salonlarına maddi destek veriyoruz. Dizi sektörü büyük bir atılım sağladı. Sinemada da aynı atılımın olacağını düşünüyorum. Türkiye, ABD'den sonra dünyada en çok dizi film ihraç eden ülke. Bu amaçla da bir çalışma yürütüyoruz. Ülkemizi, dünyada en çok dizi film ihraç eden ülke olma konumundan pazarlamanın da yapıldığı ülke konumuna getiriyoruz.
Üst düzey bakanlık bürokratlarını geçtiğimiz günlerde Cannes'da düzenlenen MIPCOM'a gönderdiklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Sektörle birlikte el ele verdik, inşallah 2025'te pazarlama fuarının da Türkiye'de gerçekleşmesini sağlayacağız. Türkiye'yi sadece filmlerin üretildiği değil, pazarlandığı pazar yeri noktasına da getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Türkiye Kültür Yolu Festivalleri için Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılıp yapılmayacağını da sordum. Ersoy, önümüzdeki yıl, mevcut 11 şehre eklenecek 5 yeni şehirle birlikte başvuru yapılması konusunda bakanlığın çalışma yaptığını dile getirdi.