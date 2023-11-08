Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Sinema bitmez

TARİHİ MEKÂNLAR VE ARKEOLOJİK KAZILAR DA FESTİVAL ÇERÇEVESİNDE Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde üzerinde önemle durduğu ana başlıklardan biri tarihi mekânlar - eserler ve arkeolojik kazılar. Festivaller dizisinde katıldığım Sümela Kültür Yolu Festivali, Troya Kültür Yolu Festivali ve Antalya Kültür Yolu Festivali’nde bu konuya gösterilen önemi yerinde görme imkânı bulurken, diğer 8 şehirde de durumun farklı olmadığını Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ’nın hazırladığı bültenlerle görmek mümkün.

TÜRKİYE; EN ÇOK KAZI YAPAN ÜLKE Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özellikle son yıllarda arkeolojik kazılara büyük oranda ilgi göstermesiyle Türkiye; dünyada en çok, en etkili ve yoğun şekilde kazı yapan ülke konumunda bulunuyor. Zira; 2022'de 730 noktada kazı çalışması gerçekleştirildi. 2023'ün Kasım ayına kadar olan süreçte ise bu sayı 650 'yi geçti. Yıl sonuna kadar ise 700 'e ulaşacak. Bakanlığın üzerinde en çok durduğu kazılardan biri de kazı başkanlığını Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ’nın yaptığı Side Antik Kent kazısı …

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"TURİZMİ GÜNEŞ VE DENİZLE SINIRLAMIYORUZ"

Side Antik Kent Kazısı, Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ana unsurlarından biri olarak belirlendi. Bunun nedeni de yabancı turistlerin ilgisini artırmak. Antalya’daki turizmi deniz ve güneşle sınırlandırmamak.

Side Antik Kenti'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı ile başlattıkları ‘Turkish Riviera’ markalaşma projesiyle yoğun tanıtım kampanyaları yürütürken bir yandan da kültürel miras alanlarını kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırmaya, kültür turizmine kazandırmaya başladıklarını belirterek şunları söyledi: Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da turizmi deniz, kum ve güneşle sınırlandırmayı asla kabul etmiyoruz. Buz dağının görünen kısmıyla yetinmeyeceğiz. 2022 Kasım ayı itibarıyla Side bu yaklaşımımızın, bu projemizin merkezindeki yerini aldı. Var olan çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Elbette ülke olarak bu kadar fazla medeniyet mirasımız varken projemizi tek bir antik kentle sınırlandıramazdık. Geçen bir yıllık süreçte Alanya'daki Syedra, Kemer'deki Phaselis ve Olympos antik kentlerini de çalışmalarımıza dâhil ettik.