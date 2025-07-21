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        Kumluca'da Göllü yaylasına yeni kanalizasyon hattı yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Kumluca Göllü yaylasının kanalizasyon hattı yenilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:56 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:57
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        Kumluca Göllü'ye yeni kanalizasyon hattı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından, özellikle yaz aylarında nüfusun yoğun olduğu Kumluca'ya bağlı Karacaağaç Mahallesi Göllü yaylasının kanalizasyon altyapısında çalışma yapıldı.

        Mevcut hattın eski ve yetersiz olması nedeniyle yaşanan sorunların çözümü için 260 metre uzunluğunda yeni ana kanalizasyon hattı döşendi. Çalışmalar kapsamında, dayanıklı ve uzun ömürlü 200'lük koruge borular kullanılarak bölgeye modern altyapı sistemi kazandırıldı.

        Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, özellikle yaz aylarında Göllü yaylasında nüfusun yoğun olduğunu ve buna bağlı kanalizasyon altyapısında sıkıntı yaşandığını söyledi.

        Yapılan çalışmayla Göllü yaylasında kanalizasyon sorununun ortadan kalktığını ifade eden Kaya, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizin her köşesinde altyapı sorunlarının çözümü için çalışıyoruz. İhtiyaca göre planlama yaparak kanalizasyon hatlarımızı yeniliyoruz" dedi.

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        #kumluca
        #antalya haberleri
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