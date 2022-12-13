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'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

'Kurak Günler', son 10 yılda Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında ödül kazananlar arasında en iyi gişe açılışını yaptı. 'Kurak Günler'in 3'üncü sırada yer aldığı hafta sonunda 'Çakallarla Dans 6' liderliğini sürdürdü

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  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    Emin Alper’in senaryosunu yazdığı ve yönettiği ‘Kurak Günler’, geçtiğimiz ekimde düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 9 ödül kazanmıştı. 

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    * En İyi Yönetmen... Emin Alper 

    * Cahide Sonku Ödülü... Çiğdem Mater 

    * En İyi Erkek Oyuncu... Selahattin Paşalı 

    * En İyi Görüntü Yönetmeni... Christos Karamanis 

    * En İyi Müzik... Stefan Will 

    * En İyi Kurgu... Özcan Vardar - Eytan İpeker 

    * En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu... Erol Babaoğlu 

    * Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü... Emin Alper 

    * SİYAD En İyi Film Ödülü… Kurak Günler 

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    ‘Kurak Günler’, 'Emre', Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği burnunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle sarılan 'Emre', başta belediye başkanı 'Selim Bey' olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşılanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen ilk günden itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. Belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki gerginlik iyice artar. 'Emre', siyasi çekişmelerde taraf olmak istemese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş kasabanın muhalif gazetecisi 'Murat’a yaklaştırır ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye sıkışıp kalır.
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    ‘Kurak Günler’, kasımda gerçekleştirilen Ankara Film Festivali’nde ise şu ödülleri kazandı; 
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    * En İyi Film… Kurak Günler 

    * Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü… Emin Alper 

    * En İyi Erkek Oyuncu… Selahattin Paşalı 

    * En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu… Selin Yeninci 

    * En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu… Erdem Şenocak 

    * En İyi Kurgu… Özcan Vardar - Eytan İpeker 

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    ‘Kurak Günler’, ayrıca Avrupa’dan da ödüllere layık görüldü.  
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    * Med Film Festivali... Jüri Özel Ödülü

    * Avrupa Film Akademisi… En İyi Kurgu 
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    'Kurak Günler', son 10 yılda Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında 'Altın Portakal' kazananlar arasında en iyi gişe açılışı yapan film oldu. 

    'Kurak Günler', 9 - 11 Aralık arasında 53.945 kişi tarafından izlenerek hafta sonunda en çok bilet kesilen film oldu. 
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    Murat Şeker'in yönettiği 'Çakallarla Dans 6', 9 - 11 Aralık arasında da liderliğini sürdürdü. Filmin izleyici sayısı, 151.318 daha bilet kesilmesiyle toplamda 406.668 kişiye ulaştı. 

    Nurullah Yenihan'ın yönettiği 'Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu' ise 102.963 kişiyle açılış yaparak hafta sonunu ikinci sırada kapattı. 

    Son 10 yılda Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında 'Altın Portakal' kazanan filmlerin gişeleri şöyle...

    * 2017… Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenmedi.

    * 2018… Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenmedi.

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    2010

    ÇOĞUNLUK 

    Açılış… 3.633

    Toplam İzleyici Sayısı… 25.499

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    2011

    GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

    Açılış… 8.260

    Toplam İzleyici Sayısı… 36.009
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    2012

    GÜZELLİĞİN ON PAR’ETMEZ

    Açılış… 2.260

    Toplam İzleyici Sayısı… 6.182

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    2013

    CENNETTEN KOVULMAK

    Açılış… 2.102

    Toplam İzleyici Sayısı… 7.244

    Ve

    KUSURSUZLAR

    Açılış… 1.762

    Toplam İzleyici Sayısı… 8.349

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    2014

    KUZU

    Açılış… 3.480

    Toplam İzleyici Sayısı… 11.838

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    2015

    SARMAŞIK

    Açılış… 1.308

    Toplam İzleyici Sayısı… 26.381

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    2016

    MAVİ BİSİKLET 

    Açılış… 749

    Toplam İzleyici Sayısı… 10.503

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    2019

    BOZKIR 

    * Gösterime Girmedi 

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    2020

    HAYALETLER 

    * Gösterime Girmedi 

    • Pandemi Dönemi

     
  • 'Kurak Günler'den 53.945 kişilik açılış

    2021

    OKUL TIRAŞI 

    Açılış… 1.273

    Toplam İzleyici Sayısı… 5.733

    • Pandemi Dönemi

     

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