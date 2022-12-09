KURAK FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?



İlk üç filmi “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” ile ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül kazanan Emin Alper’in bu yeni yapımında Selahattin Paşalı ile Ekin Koç başrolü paylaşıyor.