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Kurak Günler filmi konusu nedir? Netflix Kurak Günler oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Yönetmen Emin Alper'in, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde 9 ödül kazanan yeni filmi Kurak Günler, gün itibariyle Netflix'te izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dijital platformda günün en çok izlenen yapımı olan Kurak Günler'im konusu, oyuncuları ve çekildiği yere dair tüm ayrıntıları derledik!

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  • Kurak Günler konusu nedir? Netflix filmi Kurak Günler oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    Cannes Film Festivali'ne seçilerek büyük bir başarıya imza atan Kurak Günler filmi, sinemanın ardından şimdi de dijital medya platfomru Netflix'te gösterime girdi. Sinemaseverlerin uzun bir süredir beklediği filmin konusu, oyuncuları ve ayrıntılarını bir araya getirdik!
  • Kurak Günler konusu nedir? Netflix filmi Kurak Günler oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    KURAK GÜNLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Ay Yapım, Liman Film ve Zola Yapım’ın yapımcısı olduğu Kurak Günler filmi, Kayseri'de çekildi.
  • Kurak Günler konusu nedir? Netflix filmi Kurak Günler oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    KURAK FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

    İlk üç filmi “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” ile ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül kazanan Emin Alper’in bu yeni yapımında Selahattin Paşalı ile Ekin Koç başrolü paylaşıyor.
  • Kurak Günler konusu nedir? Netflix filmi Kurak Günler oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    "Kurak Günler", bir süredir Kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre’nin belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafıyla yaşadığı çekişmeleri konu alıyor.
  • Kurak Günler konusu nedir? Netflix filmi Kurak Günler oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    KURAK GÜNLER OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Selahattin Paşalı - Emre

    Ekin Koç - Murat

    Selin Yeninci - Zeynep

    Erol Babaoğlu - Şahin
  • Kurak Günler konusu nedir? Netflix filmi Kurak Günler oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    Erdem Şenocak - Kemal

    Kazım Sinan Demirer

    Hatice Aslan

    Ali Seçkiner Alıcı

    Onur Gürçay

    Nizam Namidar

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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