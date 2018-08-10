Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, çalışanlar Kurban Bayramı tarihini araştırmaya başladı. Tatil planı yapanlar, Kurban Bayramı tatilinin hangi gün başlayıp, hangi gün biteceğini merak ediyor. Peki; 9 gün tatil ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatil günleri ne zaman? İşte 2018 Kurban Bayramı ile ilgili araştırılanlar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de akraba ziyaretleri yapılacak.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Ağustos Cumartesi 1 19 Ağustos Pazar 2 20 Ağustos Pazartesi 3 21 Ağustos Salı 4 22 Ağustos Çarşamba 5 23 Ağustos Perşembe 6 24 Ağustos Cuma 7 25 Ağustos Cumartesi 8 26 Ağustos Pazar 9

KURBAN BAYRAMI BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı. 16 Ağustos'ta BAĞ-KUR ve SSK, 17 Ağustos'ta Emekli Sandığı emeklilerine ikramiyeleri ödenecek. Kurban Bayramı için toplam 11.767.550 emekli ve hak sahibine, toplam 10.417.886.693 TL bayram ikramiyesi olarak verilecek

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

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