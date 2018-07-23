Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. 2018 Kurban Bayrmaı hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Bu sorular bayramı fırsata çevirmek isteyenler tarafından soruluyor. Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı'nda bir diğer merak konusu ise bu sene kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu. Kurban Bayramı'na dair detaylar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? AREFE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2018 Kurban Bayramı bu sene Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Arefe günü dışında bayram süresi 4 gün olacak.
20 Ağustos 2018 Pazartesi Kurban Bayramı arefesi
21 Ağustos 2018 Salı Kurban Bayramı 1. gün
22 Ağustos 2018 Çarşamba Kurban Bayramı 2. gün
23 Ağustos 2018 Perşembe Kurban Bayramı 3. gün
24 Ağustos 2018 Cuma Kurban Bayramı 4. gün
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? SON BİLGİLER NELER?
Bu sene arefenin pazartesi gününe denk gelmesi ve bayramın cuma günü btmesiyle birlikte gündeme, "Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?" sorusu geldi. Daha önceki yıllarda benzer durumlarda arefe günü çalışanlar yarım gün idari izinli sayılmış ve tatil süresi 9 güne çıkartılmıştı. Bu sene Kurban Bayramı için benzer bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.
ANKARA'DA KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI
Ankara'da kurbanlık satışları başladı. Küçükbaş kurbanlıklar 500 ile bin 400 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 7 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında kurban satışları başladı.Geçtiğimiz ay yeni yerinde faaliyete giren Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Türkiye'nin dört bir yanından satışa getirilen kurbanlıklarla dolmaya başladı. Hayvan üreticileri pazardaki yerlerinde müşteri beklemeye başlarken, erken kurban almanın avantajından faydalanmaya çalışan az sayıda vatandaş da pazarı dolaşıyor. Çok yoğunluğun olmadığı pazarda zaman zaman alıcı ile satıcı arasındaki sıkı pazarlıklara rastlanılıyor.Küçükbaş kurbanlık fiyatları 500 ile bin 400 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 7 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Ankara Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Zihni Yüce, AA muhabirine, bu yıl kurban fiyatlarının canlı kilogram olarak 19-22 lira arasında değiştiğini kaydetti.Şu an her ne kadar ilk etapta üreticiler umdukları satışları bulamadıklarını söyleseler de önümüzdeki günlerde satışların hızlanmasını beklediklerini aktaran Yüce, şöyle konuştu:
"Bizim 2 bin 300 üyemiz bulunuyor. Bu üyelerimizin ellerinde 160 bine yakın hayvan bulunmaktadır. Diğer illerden gelecek kurbanlıklar ile küçükbaş hayvan sayılarıyla Ankara’da kurbanlık sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz. Emekliye verilecek ikramiyeler de kurbanlık satış sayılarını artırabilir. Verilen ikramiyeler sayesinde insanlar tamamını alamasalar da büyükbaşa hisse bazında girecek veya küçükbaş kurbanlık alacaklar. Bu da arz ve talep sonucu fiyatların artmasına neden olacaktır."
Kurbanlıklarını satmak için Kırıkkale’den gelen Fevzi Karakaya ise, 35 adet kurbanlık getirdiğini ve bunların 12’tanesini sattığını belirtti.Kurban satışlarının yeni başlaması nedeniyle satışların istedikleri kadar olmadığını dile getiren Karakaya, "Kurbanlık satışlarımız başladı. Şu anda fiyatlar normal, geçen yılla hemen hemen aynı. Böyle giderse kurbana kadar fiyatlar artmaz." diye konuştu.Kalecik ilçesinden gelen üretici Cevat Göktaş da, genel olarak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini, maliyetin yüksek olmasından dolayı tatmin edici fiyatlarla satış yapamadıklarını savundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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